OliveTin är en liten självhostad Go-tjänst som förvandlar fördefinierade shell-kommandon till säkra, klickbara knappar i ett webbgränssnitt. Administratören beskriver varje åtgärd i en YAML-konfigurationsfil – namn, ikon, kommando, valfria argument, valfri bekräftelsedialog – och OliveTin renderar dem som en snygg översikt som alla med åtkomst kan anropa utan att behöva använda en terminal.

Att själv hosta OliveTin på din egen VPS ger icke-tekniska hushållsmedlemmar, juniora teammedlemmar eller pekskärmar i kioskstil en kontrollerad delmängd av operationer de kan köra säkert – starta om en fastnad tjänst, skicka ett wake-on-lan-paket, uppdatera ett Plex-bibliotek, starta en säkerhetskopiering – utan att lämna ut SSH-uppgifter eller exponera godtycklig kommandoexekvering. Eftersom OliveTin endast kör kommandon du uttryckligen har deklarerat, förblir skadeomfånget begränsat av YAML-konfigurationen.