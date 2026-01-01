Installera OliveTin med en klicksinstallation.
Ett lättviktigt, självhostat webbgränssnitt som visar fördefinierade shell-kommandon som säkra, klickbara knappar.
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Vad du kan bygga med OliveTin
OliveTin är en liten självhostad Go-tjänst som förvandlar fördefinierade shell-kommandon till säkra, klickbara knappar i ett webbgränssnitt. Administratören beskriver varje åtgärd i en YAML-konfigurationsfil – namn, ikon, kommando, valfria argument, valfri bekräftelsedialog – och OliveTin renderar dem som en snygg översikt som alla med åtkomst kan anropa utan att behöva använda en terminal.
Att själv hosta OliveTin på din egen VPS ger icke-tekniska hushållsmedlemmar, juniora teammedlemmar eller pekskärmar i kioskstil en kontrollerad delmängd av operationer de kan köra säkert – starta om en fastnad tjänst, skicka ett wake-on-lan-paket, uppdatera ett Plex-bibliotek, starta en säkerhetskopiering – utan att lämna ut SSH-uppgifter eller exponera godtycklig kommandoexekvering. Eftersom OliveTin endast kör kommandon du uttryckligen har deklarerat, förblir skadeomfånget begränsat av YAML-konfigurationen.
Viktiga funktioner i OliveTin
YAML-definierade åtgärder
Beskriv varje shell-kommando i OliveTins konfigurationsfil med titel, ikon, valfria argument och exekveringsbeteende för att rendera en polerad instrumentpanel.
Pekvänligt användargränssnitt
Responsiv enkel-sida app utformad för telefoner, surfplattor och väggmonterade pekskärmar – perfekt för hushållsautomationer i kioskstil.
Argument och rullgardinsingångar
Gör komplexa kommandon till rullgardinsmenyer, textfält eller kryssruteknappar så att icke-tekniska användare anropar dem med rätt parametrar varje gång.
Bekräftelsedialogrutor
Markera känsliga åtgärder med nödvändiga bekräftelser så att farliga kommandon kräver ett extra klick innan du kan utföra dem.
Minimal resursförbrukning
En enda Go-binärfil använder endast några MB RAM och minimal CPU, idealisk att köra på en VPS bredvid tyngre självhostade tjänster.
Webhook och API
Utlös åtgärder externt via HTTP-webhooks eller REST API:et för att integrera OliveTin i automatiseringar, skript och hubbar för hemautomation.
Varför köra OliveTin på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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