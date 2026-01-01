Installera Zen med ettklicksinstallation.
Minimalistisk självhostad anteckningsapp med markdown-stöd, BM25 fulltextsökning och offline PWA-åtkomst.
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Vad du kan bygga med Zen
Zen är en minimalistisk egenhostad anteckningsapplikation byggd som en enda lättviktig Go-binär som endast använder cirka 20 MB minne. Zen lagrar anteckningar som markdown i SQLite med BM25 fulltextsökning, taggbaserad organisering, syntaxmarkering för kodblock och kortkommandon för snabb navigering.
Att egenhosta Zen på en VPS håller alla anteckningar privata på din egen infrastruktur utan molnsynkroniseringsavgifter eller tredjepartsåtkomst. Offline PWA-stödet gör anteckningarna tillgängliga även utan internetanslutning, och det minimala resursavtrycket gör att Zen kan köras bekvämt tillsammans med andra tjänster på en liten VPS.
Viktiga funktioner i Zen
Markdown-anteckningar
Skriv anteckningar i standard Markdown med stöd för kodblock, formateringsgenvägar och ett rent förhandsgranskningsläge.
BM25 fulltextsökning
Hitta anteckningar omedelbart med BM25-rankad fulltextsökning som returnerar de mest relevanta resultaten först.
Taggorganisation
Organisera anteckningar med taggar för flexibel kategorisering utan stela mapphierarkier.
Offline PWA
Installera Zen som en Progressive Web App för offlineåtkomst till dina anteckningar utan internetanslutning.
Minimal resursanvändning
Zen är byggd som en enda Go-binär och använder cirka 20 MB RAM, vilket gör att den fungerar effektivt på även den minsta VPS:en tillsammans med andra tjänster.
Varför köra Zen på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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