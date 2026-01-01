Zen är en minimalistisk egenhostad anteckningsapplikation byggd som en enda lättviktig Go-binär som endast använder cirka 20 MB minne. Zen lagrar anteckningar som markdown i SQLite med BM25 fulltextsökning, taggbaserad organisering, syntaxmarkering för kodblock och kortkommandon för snabb navigering.

Att egenhosta Zen på en VPS håller alla anteckningar privata på din egen infrastruktur utan molnsynkroniseringsavgifter eller tredjepartsåtkomst. Offline PWA-stödet gör anteckningarna tillgängliga även utan internetanslutning, och det minimala resursavtrycket gör att Zen kan köras bekvämt tillsammans med andra tjänster på en liten VPS.