Pingvin Share är en modern, självhostad fildelningsplattform som ger dig ett integritetsvänligt alternativ till WeTransfer, Dropbox Transfer och Firefox Send. Dela filer av alla storlekar via säkra, tidsbegränsade länkar med konfigurerbara utgångsdatum, besöksgränser och lösenordsskydd – allt utan att ladda upp till tredjepartsservrar.

Självhosting på din VPS innebär att prenumerationsnivåer inte sätter några filstorleksbegränsningar, att det inte finns någon risk att innehåll skannas eller raderas, och att du uppnår fullständig efterlevnad av krav på datalagring. Omvända delningslänkar låter andra ladda upp direkt till dig, och OIDC- och LDAP-integration stöder autentiseringsarbetsflöden för företag direkt.