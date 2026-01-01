Installera Pingvin Share med ett klick.
Självhostat WeTransfer-alternativ för säker filöverföring av valfri storlek via tidsbegränsade länkar med lösenordsskydd och utan tredjepartslagring.
Välj en VPS-prenumeration för Pingvin Share
Varje plan har allt du behöver och mer
Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.
Vad du kan bygga med Pingvin Share
Pingvin Share är en modern, självhostad fildelningsplattform som ger dig ett integritetsvänligt alternativ till WeTransfer, Dropbox Transfer och Firefox Send. Dela filer av alla storlekar via säkra, tidsbegränsade länkar med konfigurerbara utgångsdatum, besöksgränser och lösenordsskydd – allt utan att ladda upp till tredjepartsservrar.
Självhosting på din VPS innebär att prenumerationsnivåer inte sätter några filstorleksbegränsningar, att det inte finns någon risk att innehåll skannas eller raderas, och att du uppnår fullständig efterlevnad av krav på datalagring. Omvända delningslänkar låter andra ladda upp direkt till dig, och OIDC- och LDAP-integration stöder autentiseringsarbetsflöden för företag direkt.
Viktiga funktioner i Pingvin Share
Inga filstorleksbegränsningar
Dela filer av valfri storlek, begränsat endast av ditt VPS-diskutrymme, utan överföringsbegränsningar per fil eller per månad.
Säkra tidsbegränsade länkar
Ange utgångsdatum och besöksgränser för varje delning så att länkar automatiskt slutar fungera när dina valda villkor gäller.
Lösenordsskydd
Skydda känsliga delningar med ett lösenord så att endast avsedda mottagare kan komma åt nedladdade filer.
Omvända aktier
Generera uppladdningslänkar som låter andra skicka filer direkt till dig utan att kräva ett konto eller exponera din lagring.
Företagsautentisering
OIDC- och LDAP-integration gör det möjligt för organisationer att använda befintliga identitetsleverantörer för centraliserad åtkomsthantering.
Varför köra Pingvin Share på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Rekommenderad serverplats:
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Lansera lokalt. Väx globalt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.
Stort tack till Carla för att hon hjälpte mig med denna N8N-uppgradering på min Hostinger VPS. Professionell och kunnig, tusen tack Carla.
Hostinger VPS är helt fantastisk. Det fungerar alltid. Det är alltid snabbt och stabilt. Aldrig nere, kraschar aldrig.
Företaget är toppen, jag är väldigt nöjd med tjänsterna jag använder genom dem. Inte lika dyra som vissa ställen, och de har riktigt bra VPS-inställningar och prenumerationer.
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.
Stort tack till Carla för att hon hjälpte mig med denna N8N-uppgradering på min Hostinger VPS. Professionell och kunnig, tusen tack Carla.
Hostinger VPS är helt fantastisk. Det fungerar alltid. Det är alltid snabbt och stabilt. Aldrig nere, kraschar aldrig.
Företaget är toppen, jag är väldigt nöjd med tjänsterna jag använder genom dem. Inte lika dyra som vissa ställen, och de har riktigt bra VPS-inställningar och prenumerationer.
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