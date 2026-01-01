LinkAce är ett bokmärkesarkiv med öppen källkod, utvecklat för dig som vill ha långsiktig och organiserad förvaltning av alla länkar du samlar. Det fångar in titlar och beskrivningar automatiskt, övervakar sparade webbadresser för trasiga eller flyttade mål, och kan överföra sidor till Internet Archive så att viktiga källor förblir tillgängliga även om den ursprungliga webbplatsen försvinner.

Att hosta LinkAce själv på din egen VPS skyddar din läshistorik, forskning och delade listor från tredjepartsspårare och proprietära bokmärkestjänster. Den medföljande MariaDB-databasen och Redis-cachen ger dig en snabb, privat kunskapsbas som du äger helt, med bokmärkesknappar för webbläsare, RSS-flöden och ett komplett REST API för integrationer.