Installera LinkAce med ett klick.
Självhostat bokmärkesarkiv med automatisk länkövervakning, fulltextsökning och ett komplett REST API.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med LinkAce
LinkAce är ett bokmärkesarkiv med öppen källkod, utvecklat för dig som vill ha långsiktig och organiserad förvaltning av alla länkar du samlar. Det fångar in titlar och beskrivningar automatiskt, övervakar sparade webbadresser för trasiga eller flyttade mål, och kan överföra sidor till Internet Archive så att viktiga källor förblir tillgängliga även om den ursprungliga webbplatsen försvinner.
Att hosta LinkAce själv på din egen VPS skyddar din läshistorik, forskning och delade listor från tredjepartsspårare och proprietära bokmärkestjänster. Den medföljande MariaDB-databasen och Redis-cachen ger dig en snabb, privat kunskapsbas som du äger helt, med bokmärkesknappar för webbläsare, RSS-flöden och ett komplett REST API för integrationer.
Viktiga funktioner i LinkAce
Automatisk länkövervakning
Schemalagda kontroller flaggar trasiga eller flyttade länkar så att ditt arkiv inte tyst förfaller med tiden.
Internet Archive-säkerhetskopia
Skicka sparade webbadresser till Wayback Machine automatiskt och behåll läsbara kopior av sidor som försvinner.
Listor, taggar och sökning
Organisera bokmärken med kapslade listor och taggar, och hitta sedan snabbt vad som helst genom en avancerad filtrerad sökning.
Fullständig REST API
Integrera LinkAce med webbläsartillägg, mobilklienter, Zapier och anpassade skript via ett fullt dokumenterat API.
Offentliga och privata länkar
Markera varje bokmärke som privat, internt eller offentligt och dela kurerade samlingar via dedikerade RSS-flöden.
HTML-import och -export
Importera befintliga webbläsarbokmärken eller exportera hela ditt arkiv när som helst utan leverantörslåsning.
Varför köra LinkAce på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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