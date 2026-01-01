Installera Hoppscotch med en ettklicksinstallation.
Öppen källkods API-utvecklingsplattform som stöder REST, GraphQL, WebSocket och samarbete i realtid.
Välj en VPS-prenumeration för Hoppscotch
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Hoppscotch
Hoppscotch är en modern, lättviktig plattform för API-utveckling och testning som täcker hela API-livscykeln — från att bygga och testa förfrågningar till att dokumentera och dela samlingar med ditt team. Den stöder REST, GraphQL, WebSocket, Server-Sent Events och WebRTC i ett enda gränssnitt, med miljövariabler, förfrågningsskript och avancerade autentiseringsalternativ inklusive OAuth 2.0.
Att själva hosta Hoppscotch på din VPS behåller alla API-nycklar, förfrågningsnyttolaster och teamarbetsytans data helt på din infrastruktur, vilket eliminerar datasekretessproblem med molnbaserade API-klienter samtidigt som det tar bort prenumerationskostnader per plats när ditt team växer.
Viktiga funktioner i Hoppscotch
Flerprotokolltestning
Testa REST-, GraphQL-, WebSocket-, Server-Sent Events- och WebRTC-anslutningar från ett enda enhetligt gränssnitt.
Teamarbetsytor
Dela samlingar och samarbeta i realtid med teammedlemmar över delade arbetsytor utan att lämna er privata infrastruktur.
Avancerad autentisering
Inbyggt stöd för OAuth 2.0, Bearer-token, Basic Auth och API-nycklar täcker praktiskt taget alla autentiseringsscheman.
Miljövariabler
Växla mellan utvecklings-, staging- och produktionsmiljöer omedelbart utan att redigera begärandeparametrar manuellt.
Samlingshantering
Organisera förfrågningar i versionshanterade samlingar med stöd för import och export för Postman- och OpenAPI-format.
Varför köra Hoppscotch på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.
Stort tack till Carla för att hon hjälpte mig med denna N8N-uppgradering på min Hostinger VPS. Professionell och kunnig, tusen tack Carla.
Hostinger VPS är helt fantastisk. Det fungerar alltid. Det är alltid snabbt och stabilt. Aldrig nere, kraschar aldrig.
Företaget är toppen, jag är väldigt nöjd med tjänsterna jag använder genom dem. Inte lika dyra som vissa ställen, och de har riktigt bra VPS-inställningar och prenumerationer.