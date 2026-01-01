Hoppscotch är en modern, lättviktig plattform för API-utveckling och testning som täcker hela API-livscykeln — från att bygga och testa förfrågningar till att dokumentera och dela samlingar med ditt team. Den stöder REST, GraphQL, WebSocket, Server-Sent Events och WebRTC i ett enda gränssnitt, med miljövariabler, förfrågningsskript och avancerade autentiseringsalternativ inklusive OAuth 2.0.

Att själva hosta Hoppscotch på din VPS behåller alla API-nycklar, förfrågningsnyttolaster och teamarbetsytans data helt på din infrastruktur, vilket eliminerar datasekretessproblem med molnbaserade API-klienter samtidigt som det tar bort prenumerationskostnader per plats när ditt team växer.