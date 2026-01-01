Microweber är ett CMS med öppen källkod och en webbplatsbyggare som låter dig sätta ihop sidor, bloggar och webbutiker genom att dra block direkt till den levande sidan — ingen separat administratörsförhandsgranskning, ingen mallkodning. Byggt på Laravel och licensierat under MIT, kommer det med en komplett e-handelsmotor, flerspråkigt innehåll och ett modulsystem som täcker butiker, gallerier, kontaktformulär och blogginlägg direkt.

Att själv hosta Microweber på din egen VPS håller dina webbplatsfiler, kundbeställningar och uppladdade media helt under din kontroll, utan avgifter per webbplats, inga transaktionsavgifter och inga plattformsrestriktioner för teman eller moduler du kan installera.