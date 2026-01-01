Upp till 69 % rabatt på Microweber

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Website builder med öppen källkod och dra-och-släpp, samt CMS med inbyggd e-handel, driven av Laravel.

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AI-hanterad VPS
60,90kr/mån
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Installera Microweber med en klicksinstallation

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69% rabatt
KVM 1
193,90kr
60,90kr/mån
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1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
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238,90kr
86,90kr/mån
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Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
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8 GB RAM-minne
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398,90kr
121,90kr/mån
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Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
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719,90kr
243,90kr/mån
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Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 1
193,90kr
60,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
64% rabatt
KVM 2
238,90kr
86,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd

Varje plan har allt du behöver och mer

Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år
Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Vad du kan bygga med Microweber

Microweber är ett CMS med öppen källkod och en webbplatsbyggare som låter dig sätta ihop sidor, bloggar och webbutiker genom att dra block direkt till den levande sidan — ingen separat administratörsförhandsgranskning, ingen mallkodning. Byggt på Laravel och licensierat under MIT, kommer det med en komplett e-handelsmotor, flerspråkigt innehåll och ett modulsystem som täcker butiker, gallerier, kontaktformulär och blogginlägg direkt.

Att själv hosta Microweber på din egen VPS håller dina webbplatsfiler, kundbeställningar och uppladdade media helt under din kontroll, utan avgifter per webbplats, inga transaktionsavgifter och inga plattformsrestriktioner för teman eller moduler du kan installera.

Kom igång nu
Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i Microweber

Direkt dra-och-släpp-redigerare

Redigera sidor direkt på webbplatsens framsida genom att dra block, text och bilder på plats – den layout du skapar är exakt vad besökarna ser.

Inbyggd e-handel

Lansera en webbutik med produktkataloger, varukorg, kassa och orderhantering inbyggt – du behöver inget separat tillägg eller abonnemang.

Laravel grund

Byggd på Laravel PHP-ramverket, vilket ger utvecklare en bekant MVC-struktur, Composer-paket och Eloquent ORM för att säkert utöka plattformen.

Flerspråkigt innehåll

Publicera samma webbplats på flera språk med inbyggda översättningsverktyg, så att du kan nå internationella målgrupper utan tredjeparts-plugins.

Modul ekosystem

Lägg till gallerier, kontaktformulär, sliders, butiker och blogginlägg som återanvändbara moduler som ni kan placera på vilken sida som helst och anpassa visuellt.

White label-teman

Anpassa mallar, varumärke och layouter fritt under MIT-licensen – perfekt för byråer som bygger webbplatser åt kunder utan leverantörslåsning.

Varför köra Microweber på Hostinger

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Rekommenderad serverplats:

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Lansera lokalt. Väx globalt.

Välj en serverplats närmare din målgrupp och öka laddningshastigheterna. Vi har datacenter i Nordamerika, Europa, Asien och Sydamerika.
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Lansera lokalt. Väx globalt.

Docker VPS hosting du kan lita på

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30-dagars pengarna-tillbaka-garanti

Prova riskfritt med vår 30-dagars pengarna-tillbaka-garanti. Se vår återbetalningspolicy för mer information.

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