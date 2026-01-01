Installera Microweber med en klicksinstallation
Website builder med öppen källkod och dra-och-släpp, samt CMS med inbyggd e-handel, driven av Laravel.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Microweber
Microweber är ett CMS med öppen källkod och en webbplatsbyggare som låter dig sätta ihop sidor, bloggar och webbutiker genom att dra block direkt till den levande sidan — ingen separat administratörsförhandsgranskning, ingen mallkodning. Byggt på Laravel och licensierat under MIT, kommer det med en komplett e-handelsmotor, flerspråkigt innehåll och ett modulsystem som täcker butiker, gallerier, kontaktformulär och blogginlägg direkt.
Att själv hosta Microweber på din egen VPS håller dina webbplatsfiler, kundbeställningar och uppladdade media helt under din kontroll, utan avgifter per webbplats, inga transaktionsavgifter och inga plattformsrestriktioner för teman eller moduler du kan installera.
Viktiga funktioner i Microweber
Direkt dra-och-släpp-redigerare
Redigera sidor direkt på webbplatsens framsida genom att dra block, text och bilder på plats – den layout du skapar är exakt vad besökarna ser.
Inbyggd e-handel
Lansera en webbutik med produktkataloger, varukorg, kassa och orderhantering inbyggt – du behöver inget separat tillägg eller abonnemang.
Laravel grund
Byggd på Laravel PHP-ramverket, vilket ger utvecklare en bekant MVC-struktur, Composer-paket och Eloquent ORM för att säkert utöka plattformen.
Flerspråkigt innehåll
Publicera samma webbplats på flera språk med inbyggda översättningsverktyg, så att du kan nå internationella målgrupper utan tredjeparts-plugins.
Modul ekosystem
Lägg till gallerier, kontaktformulär, sliders, butiker och blogginlägg som återanvändbara moduler som ni kan placera på vilken sida som helst och anpassa visuellt.
White label-teman
Anpassa mallar, varumärke och layouter fritt under MIT-licensen – perfekt för byråer som bygger webbplatser åt kunder utan leverantörslåsning.
Varför köra Microweber på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
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