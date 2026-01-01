Audiobookshelf är en omfattande egenhostad medieserver byggd specifikt för ljudböcker, podcaster och e-böcker. Den erbjuder en progressiv webbapp (PWA) som är tillgänglig från vilken webbläsare som helst, plus inbyggda iOS- och Android-appar med stöd för offline-lyssning. Plattformen strömmar alla ljudformat i realtid, hämtar metadata och omslagsbilder automatiskt, och håller individuell uppspelningshistorik synkroniserad över alla enheter för varje användare.

Egenhosting ger dig full kontroll över ditt mediebibliotek – inga prenumerationsavgifter, inga filstorleksbegränsningar och ingen leverantörslåsning. Automatisk nedladdning av podcaster, generering av RSS-flöden, kapitelhantering och verktyg för sammanslagning av ljudfiler gör Audiobookshelf till en komplett ersättning för kommersiella ljudboksplattformar, samtidigt som dina lyssningsvanor och köpta innehåll förblir helt privata.