Installera Audiobookshelf med ettklicksinstallation.
Självhostad server för ljudböcker och podcaster med stöd för flera användare, offline mobilappar och automatisk hämtning av metadata.
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Vad du kan bygga med Audiobookshelf
Audiobookshelf är en omfattande egenhostad medieserver byggd specifikt för ljudböcker, podcaster och e-böcker. Den erbjuder en progressiv webbapp (PWA) som är tillgänglig från vilken webbläsare som helst, plus inbyggda iOS- och Android-appar med stöd för offline-lyssning. Plattformen strömmar alla ljudformat i realtid, hämtar metadata och omslagsbilder automatiskt, och håller individuell uppspelningshistorik synkroniserad över alla enheter för varje användare.
Egenhosting ger dig full kontroll över ditt mediebibliotek – inga prenumerationsavgifter, inga filstorleksbegränsningar och ingen leverantörslåsning. Automatisk nedladdning av podcaster, generering av RSS-flöden, kapitelhantering och verktyg för sammanslagning av ljudfiler gör Audiobookshelf till en komplett ersättning för kommersiella ljudboksplattformar, samtidigt som dina lyssningsvanor och köpta innehåll förblir helt privata.
Viktiga funktioner i Audiobookshelf
Fleranvändarframstegssynkronisering
Varje användare behåller oberoende uppspelningsförlopp som synkroniserar sig mellan webbläsare och mobila enheter, vilket gör det idealiskt för familje- eller hushållsdelning.
Offline mobilappar
Appar för iOS och Android låter användare ladda ner innehåll för att lyssna utan internetanslutning, perfekt för pendling och resor.
Automatisk metadatahämtning
Programmet hämtar automatiskt omslagsbilder och metadata från Audible, Google Books, iTunes och andra källor, så att ditt bibliotek ser snyggt ut utan manuell ansträngning.
Podcasthantering
Prenumerera på poddar, ladda ner nya avsnitt automatiskt och generera privata RSS-flöden så att ni kan lyssna i vilken podcastspelare ni redan använder.
Kapitelverktyg
Redigera och slå upp kapiteldata via Audnexus API, och bädda sedan in uppdaterad metadata direkt i ljudfiler för korrekt kapitelnavigering.
Varför köra Audiobookshelf på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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