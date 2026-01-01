Plandex är en AI-kodningsagent med öppen källkod som lever i din terminal och hanterar verkliga mjukvaruuppgifter som sträcker sig över dussintals filer och många steg. Istället för att producera engångssnuttar bygger och förfinar den en plan, sandlådar filändringar för diff-baserad granskning innan de tillämpas, och hanterar upp till 2 miljoner tokens av kontext för att arbeta över stora kodbaser.

Att själv hosta Plandex på din VPS håller din kod, dina prompter och planer på infrastruktur du kontrollerar, samtidigt som det ger dig en persistent server som den lätta Plandex CLI kan ansluta till från vilken utvecklingsmaskin som helst. Du använder dina egna autentiseringsuppgifter för modellleverantörer — OpenRouter, Anthropic, OpenAI, Google eller lokal Ollama — så det finns ingen plattformsavgift per användare eller leverantörslåsning.