Installera Plandex med ett klick.
En terminalbaserad AI-kodningsagent med öppen källkod som planerar och utför stora, flerstegsuppgifter i flera filer.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Plandex
Plandex är en AI-kodningsagent med öppen källkod som lever i din terminal och hanterar verkliga mjukvaruuppgifter som sträcker sig över dussintals filer och många steg. Istället för att producera engångssnuttar bygger och förfinar den en plan, sandlådar filändringar för diff-baserad granskning innan de tillämpas, och hanterar upp till 2 miljoner tokens av kontext för att arbeta över stora kodbaser.
Att själv hosta Plandex på din VPS håller din kod, dina prompter och planer på infrastruktur du kontrollerar, samtidigt som det ger dig en persistent server som den lätta Plandex CLI kan ansluta till från vilken utvecklingsmaskin som helst. Du använder dina egna autentiseringsuppgifter för modellleverantörer — OpenRouter, Anthropic, OpenAI, Google eller lokal Ollama — så det finns ingen plattformsavgift per användare eller leverantörslåsning.
Viktiga funktioner i Plandex
Planerar stora uppgifter
Bygger flerstegsplaner för ändringar som omfattar dussintals filer istället för att producera engångskodsnuttar.
2 miljoner tokenkontext
Laddar och resonerar över stora kodbaser med ett kontextfönster på upp till 2 miljoner tokens.
Diff-baserad granskning
Isolerar filredigeringar i sandlådor och visar en diff för varje ändring så att du kan godkänna eller avvisa innan något rör din arbetsyta.
Multileverantörsmodeller
Ansluter till OpenRouter, Anthropic, OpenAI, Google Gemini och lokala Ollama-modeller från en enda CLI-session.
Terminalbaserad REPL
Körs i en terminal-REPL med fuzzy kommando-komplettering, skriptning och stöd för piping — ingen webbläsarflik krävs.
Självhostad server
CLI:n på din bärbara dator ansluter till Plandex-servern på din VPS, vilket håller planer och projektstatus under din kontroll.
Varför köra Plandex på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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