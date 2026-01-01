Upp till 69 % rabatt på Plandex

Installera Plandex med ett klick.

En terminalbaserad AI-kodningsagent med öppen källkod som planerar och utför stora, flerstegsuppgifter i flera filer.

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AI-hanterad VPS
60,90kr/mån
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Installera Plandex med ett klick.

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69% rabatt
KVM 1
193,90kr
60,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
64% rabatt
KVM 2
238,90kr
86,90kr/mån
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Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 1
193,90kr
60,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
64% rabatt
KVM 2
238,90kr
86,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd

Varje plan har allt du behöver och mer

Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år
Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Vad du kan bygga med Plandex

Plandex är en AI-kodningsagent med öppen källkod som lever i din terminal och hanterar verkliga mjukvaruuppgifter som sträcker sig över dussintals filer och många steg. Istället för att producera engångssnuttar bygger och förfinar den en plan, sandlådar filändringar för diff-baserad granskning innan de tillämpas, och hanterar upp till 2 miljoner tokens av kontext för att arbeta över stora kodbaser.

Att själv hosta Plandex på din VPS håller din kod, dina prompter och planer på infrastruktur du kontrollerar, samtidigt som det ger dig en persistent server som den lätta Plandex CLI kan ansluta till från vilken utvecklingsmaskin som helst. Du använder dina egna autentiseringsuppgifter för modellleverantörer — OpenRouter, Anthropic, OpenAI, Google eller lokal Ollama — så det finns ingen plattformsavgift per användare eller leverantörslåsning.

Kom igång nu
Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i Plandex

Planerar stora uppgifter

Bygger flerstegsplaner för ändringar som omfattar dussintals filer istället för att producera engångskodsnuttar.

2 miljoner tokenkontext

Laddar och resonerar över stora kodbaser med ett kontextfönster på upp till 2 miljoner tokens.

Diff-baserad granskning

Isolerar filredigeringar i sandlådor och visar en diff för varje ändring så att du kan godkänna eller avvisa innan något rör din arbetsyta.

Multileverantörsmodeller

Ansluter till OpenRouter, Anthropic, OpenAI, Google Gemini och lokala Ollama-modeller från en enda CLI-session.

Terminalbaserad REPL

Körs i en terminal-REPL med fuzzy kommando-komplettering, skriptning och stöd för piping — ingen webbläsarflik krävs.

Självhostad server

CLI:n på din bärbara dator ansluter till Plandex-servern på din VPS, vilket håller planer och projektstatus under din kontroll.

Varför köra Plandex på Hostinger

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Rekommenderad serverplats:

Kontrollerar...

Lansera lokalt. Väx globalt.

Välj en serverplats närmare din målgrupp och öka laddningshastigheterna. Vi har datacenter i Nordamerika, Europa, Asien och Sydamerika.
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