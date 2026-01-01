Installera docassemble med installation med ett klick.
Expertsystem med öppen källkod för guidade intervjuer och automatiserad dokumentsammansättning, byggt på Python, YAML och Markdown.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med docassemble
docassemble är en gratis plattform med öppen källkod för att bygga webbaserade guidade intervjuer som samlar in information från slutanvändare och sammanställer anpassade dokument, kontrakt och formulär utifrån svaren. Författare skriver intervjulogik i YAML, dokumentmallar i Markdown eller DOCX, och utökar beteendet med Python — utan att behöva sätta upp en anpassad webbapplikation.
Ursprungligen utformad för rättshjälpsorganisationer och advokatbyråer som automatiserar klientintag och dokumentutkast, driver docassemble nu expertsystem inom efterlevnad, offentliga tjänster och HR-arbetsflöden. Självhosting på en VPS håller känsliga intervjusvar, genererade dokument och klientdata på infrastruktur du kontrollerar, utan avgifter per intervju eller per användare.
Viktiga funktioner i docassemble
Guidade intervjuer
Bygg förgrenande frågeflöden i YAML som samlar in användarinput genom tillgängliga, mobilvänliga webbformulär med villkorslogik.
Dokumentsammanställning
Generera ifyllda DOCX-, PDF- och RTF-dokument från intervjusvar med Markdown- eller Word-mallar med automatisk formatering.
Python utbyggbarhet
Gå över till full Python när YAML inte räcker till – anropa externa API:er, kör beräkningar eller integrera med befintliga system.
Elektroniska signaturer
Fånga signaturer på pekskärmar och bädda in dem i genererade dokument utan e-signaturtjänster från tredje part.
Flerspråkig support
Skapa en intervju på flera språk med inbyggda översättningsverktyg och lokalanpassad formatering för datum, siffror och valuta.
Inbyggd lekplats
En webbläsarbaserad utvecklingsmiljö med kodredigerare, livetestning och pakethantering låter användare iterera utan en separat IDE.
Varför köra docassemble på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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