docassemble är en gratis plattform med öppen källkod för att bygga webbaserade guidade intervjuer som samlar in information från slutanvändare och sammanställer anpassade dokument, kontrakt och formulär utifrån svaren. Författare skriver intervjulogik i YAML, dokumentmallar i Markdown eller DOCX, och utökar beteendet med Python — utan att behöva sätta upp en anpassad webbapplikation.

Ursprungligen utformad för rättshjälpsorganisationer och advokatbyråer som automatiserar klientintag och dokumentutkast, driver docassemble nu expertsystem inom efterlevnad, offentliga tjänster och HR-arbetsflöden. Självhosting på en VPS håller känsliga intervjusvar, genererade dokument och klientdata på infrastruktur du kontrollerar, utan avgifter per intervju eller per användare.