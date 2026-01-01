Distribuera Huginn med en klicksinstallation.
Självhostad automationsplattform för att bygga intelligenta övervakningsagenter som övervakar webben och agerar å dina vägnar.
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Vad du kan bygga med Huginn
Huginn är en automatiseringsplattform med öppen källkod som låter dig bygga agenter för att övervaka webbplatser, spåra dataförändringar, aggregera innehåll och utföra arbetsflöden i flera steg – allt på din egen infrastruktur. Tänk på det som en egenhostad IFTTT eller Zapier utan hastighetsbegränsningar och inga prenumerationsavgifter. Agenter kan övervaka händelser, transformera och dirigera data mellan tjänster, skicka meddelanden och koordinera komplexa pipelines via ett visuellt webbgränssnitt.
Att köra Huginn på din VPS innebär att automatiseringsarbetsflöden fungerar tillförlitligt dygnet runt med full tillgång till interna system och privata datakällor som molnbaserade automatiseringstjänster inte kan nå, samtidigt som dina API-nycklar och affärslogik förblir helt under din kontroll.
Viktiga funktioner i Huginn
Anpassad agentbyggare
Skapa övervaknings- och automationsagenter genom ett visuellt gränssnitt utan att skriva kod, genom att ansluta webbtjänster och datakällor till arbetsflöden.
Webbplatsöversikt
Spåra innehållsförändringar på vilken webbplats som helst och utlös åtgärder när priser sjunker, nyheter dyker upp eller systemet upptäcker specifika nyckelord.
Schemalagd körning
Kör agenter enligt cron-liknande scheman eller utlös dem med händelser, se till att tidsberoende automatiseringar aldrig missar sin chans.
Datatransformering
Filtrera, tolka och omformatera data mellan stegen med hjälp av inbyggda transformationsagenter som hanterar JSON-, XML- och regexmönster.
Fleranvändarstöd
Rollbaserade behörigheter låter team dela och samarbeta kring automatiseringsflöden utan att exponera känsliga agentuppgifter.
Varför köra Huginn på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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