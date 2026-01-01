Huginn är en automatiseringsplattform med öppen källkod som låter dig bygga agenter för att övervaka webbplatser, spåra dataförändringar, aggregera innehåll och utföra arbetsflöden i flera steg – allt på din egen infrastruktur. Tänk på det som en egenhostad IFTTT eller Zapier utan hastighetsbegränsningar och inga prenumerationsavgifter. Agenter kan övervaka händelser, transformera och dirigera data mellan tjänster, skicka meddelanden och koordinera komplexa pipelines via ett visuellt webbgränssnitt.

Att köra Huginn på din VPS innebär att automatiseringsarbetsflöden fungerar tillförlitligt dygnet runt med full tillgång till interna system och privata datakällor som molnbaserade automatiseringstjänster inte kan nå, samtidigt som dina API-nycklar och affärslogik förblir helt under din kontroll.