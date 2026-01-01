Installera Mail-Archiver med en klicksinstallation.
Självhostad plattform för e-postarkivering som ansluter till vilken IMAP- eller Microsoft 365-brevlåda som helst och bevarar varje meddelande lokalt.
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Vad du kan bygga med Mail-Archiver
Mail-Archiver är en plattform för e-postarkivering och sökning med öppen källkod, byggd på ASP.NET Core och PostgreSQL. Den ansluter till IMAP- och Microsoft 365-konton via Graph API och synkroniserar e-postmeddelanden automatiskt enligt ett konfigurerbart schema så att du alltid har en sökbar, lokal kopia av varje meddelande och bilaga.
Att själv hosta ditt e-postarkiv ger dig full kontroll över efterlevnad, granskningsloggar och långtidslagring – ingen tredjeparts molnåtkomst, inga avgifter per brevlåda och inget beroende av din e-postleverantörs lagringspolicy. Du kan exportera e-postmeddelanden som .mbox- eller .eml-arkiv, återställa dem till valfri brevlåda eller söka igenom dem på sekunder över års historik.
Viktiga funktioner i Mail-Archiver
IMAP och M365 synkronisering
Arkiverar automatiskt e-post från vilken IMAP- eller Microsoft 365-brevlåda som helst enligt ett konfigurerbart schema, och håller din lokala kopia alltid uppdaterad.
Fulltextsökning
Sök igenom alla arkiverade e-postmeddelanden och bilagor direkt, och filtrera efter avsändare, datumintervall och brevlåda.
Exportera och återställ
Exportera hela brevlådor som .mbox- eller zippade .eml-filer, eller återställ valda e-postmeddelanden till valfri målbrevlåda.
Fleranvändaråtkomst
Hantera flera användare med rollerna Administratör, Självhanterare och Standard, var och en med behörigheter per konto och en fullständig åtkomstlogg.
Lagringspolicyer
Ta automatiskt bort e-postmeddelanden från källmejlservern efter ett visst antal dagar och behåll det lokala arkivet intakt.
MBox- och EML-import
Importera befintliga .mbox- eller .eml-arkiv upp till 10 GB för att migrera från andra e-postklienter eller arkiveringsverktyg.
Varför köra Mail-Archiver på Hostinger
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Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
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Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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