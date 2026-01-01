Mail-Archiver är en plattform för e-postarkivering och sökning med öppen källkod, byggd på ASP.NET Core och PostgreSQL. Den ansluter till IMAP- och Microsoft 365-konton via Graph API och synkroniserar e-postmeddelanden automatiskt enligt ett konfigurerbart schema så att du alltid har en sökbar, lokal kopia av varje meddelande och bilaga.

Att själv hosta ditt e-postarkiv ger dig full kontroll över efterlevnad, granskningsloggar och långtidslagring – ingen tredjeparts molnåtkomst, inga avgifter per brevlåda och inget beroende av din e-postleverantörs lagringspolicy. Du kan exportera e-postmeddelanden som .mbox- eller .eml-arkiv, återställa dem till valfri brevlåda eller söka igenom dem på sekunder över års historik.