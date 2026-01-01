Installera Browserless med ett klick.
Headless Chrome som en tjänst med ett REST- och WebSocket-API för webbskrapning, PDF-generering och automatiserad testning.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Browserless
Browserless förvandlar huvudlöst Chrome till en nätverksåtkomlig tjänst, vilket tar bort komplexiteten med att hantera webbläsarprocesser, minnesläckor och beroendekonflikter i dina egna applikationer. Utvecklare ansluter via ett REST API eller WebSocket med Puppeteer, Playwright eller Selenium — Browserless hanterar automatiskt sessionslivscykel, resursrensning och samtidig exekvering.
Självhosting på en VPS ger dig fullständig kontroll över webbläsarkonfiguration, användaragenter och proxyinställningar samtidigt som det eliminerar avgifter per förfrågan som tas ut av molnbaserade webbläsarautomatiseringstjänster. Känslig skrapningslogik och extraherad data stannar inom din egen infrastruktur, och du kan justera samtidiga begränsningar för att matcha tillgängliga resurser.
Viktiga funktioner i Browserless
REST och WebSocket API
Styr Chrome programmatiskt över HTTP eller WebSocket, kompatibel med Puppeteer, Playwright och Selenium utan att ändra din befintliga kod.
PDF och skärmdumpgenerering
Rendera vilken URL eller HTML som helst till en pixelperfekt PDF eller skärmbild med flexibel visningsport, pappersstorlek och alternativ för elementinriktning.
Samtidig sessionshantering
Browserless köar och hanterar flera parallella webbläsarsessioner, rensar upp resurser automatiskt så att din värd aldrig får slut på minne.
Tokenbaserad autentisering
En förgenererad API-token begränsar åtkomsten till din webbläsartjänst och förhindrar obehörig användning av dina beräkningsresurser.
JavaScript-renderad skrapning
Kör fullständig JavaScript på klientsidan på målsidor, vilket gör det möjligt att extrahera data från SPA:er och dynamiskt laddat innehåll som statiska skrapor inte kan nå.
Varför köra Browserless på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.
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