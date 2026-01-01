Installera DeepWiki Open med en klicksinstallation.
Öppen källkods AI-wikigenerator som förvandlar alla GitHub-, GitLab- eller Bitbucket-förråd till en interaktiv dokumentationssida.
Välj en VPS-prenumeration för DeepWiki Open
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med DeepWiki Open
DeepWiki Open är en självhostad implementering av det ursprungliga DeepWiki-konceptet som automatiskt transformerar offentliga eller privata kodarkiv till vackert organiserade, navigerbara wikis. Den analyserar din kodbas, genererar omfattande förklaringar av arkitektur och moduler, och renderar interaktiva diagram som visar hur komponenter ansluter – vilket sparar team timmar av manuellt dokumentationsarbete.
Att själv hosta DeepWiki Open behåller proprietär källkod, inbäddningar och genererad dokumentation på infrastruktur du kontrollerar. Du använder dina egna LLM-leverantörsnycklar för Google Gemini, OpenAI eller OpenRouter, så du betalar endast för den inferens du använder och undviker att skicka privata arkiv via en tredjeparts-SaaS.
Viktiga funktioner i DeepWiki Open
Automatisk wikigenerering
Peka den mot valfritt GitHub-, GitLab- eller Bitbucket-repository och få en strukturerad wiki med flera sidor utan att skriva en enda rad dokumentation för hand.
Visuella arkitekturdiagram
Mermaid-diagram visualiserar dataflöde, modulrelationer och anropsvägar tillsammans med text, så att läsare snabbare kan förstå kodbasen.
Ta med din egen LLM
Anslut Google Gemini, OpenAI, OpenRouter eller lokala Ollama-modeller så att du kontrollerar både modellkvaliteten och kostnaden per token.
Stöd för privata lagringsplatser
Autentisera med personliga åtkomsttoken för att analysera privata förråd på infrastruktur du äger, och på så sätt hålla proprietär kod borta från tredjepartstjänster.
Inbyggd frågefunktion
Sök i det indexerade arkivet med naturligt språk med hämtningsförstärkt generering som baserar svar på verklig källkod, inte på hallucinerade gissningar.
Valfri åtkomstkontroll
Aktivera ett krav på auktoriseringskod för att begränsa åtkomsten till wikigeneratorn när den körs på en offentligt tillgänglig domän.
Varför köra DeepWiki Open på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
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Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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