DeepWiki Open är en självhostad implementering av det ursprungliga DeepWiki-konceptet som automatiskt transformerar offentliga eller privata kodarkiv till vackert organiserade, navigerbara wikis. Den analyserar din kodbas, genererar omfattande förklaringar av arkitektur och moduler, och renderar interaktiva diagram som visar hur komponenter ansluter – vilket sparar team timmar av manuellt dokumentationsarbete.

Att själv hosta DeepWiki Open behåller proprietär källkod, inbäddningar och genererad dokumentation på infrastruktur du kontrollerar. Du använder dina egna LLM-leverantörsnycklar för Google Gemini, OpenAI eller OpenRouter, så du betalar endast för den inferens du använder och undviker att skicka privata arkiv via en tredjeparts-SaaS.