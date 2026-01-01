Installera OmniRoute med en klicksinstallation.
Självhostad AI-gateway som dirigerar alla LLM:er genom en OpenAI-kompatibel slutpunkt med smart återgång och tokenkomprimering.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med OmniRoute
OmniRoute är en självhostad AI-gateway som förenar fler än 230 modellleverantörer bakom en enda OpenAI-kompatibel slutpunkt. Peka Claude Code, Codex, Cursor, Cline eller Copilot mot en enda URL och OmniRoute dirigerar varje förfrågan till den bäst tillgängliga modellen – inklusive dussintals gratis Claude-, GPT- och Gemini-nivåer – med automatisk återgång när en leverantör misslyckas eller når en gräns.
Dess staplade RTK- och Caveman-komprimering minskar 15–95 % av token innan förfrågningar lämnar din server, vilket sänker kostnad och latens, samtidigt som MCP, A2A och multimodala API:er håller avancerade arbetsflöden igång. Att köra OmniRoute på din egen VPS betyder att dina API-nycklar, dirigeringsregler och användningsdata förblir under din kontroll istället för en hostad proxy.
Viktiga funktioner i OmniRoute
En enhetlig slutpunkt
Tillhandahåll ett enda OpenAI-kompatibelt API och anslut Claude Code, Codex, Cursor, Cline eller Copilot utan verktygsspecifik installation.
231+ leverantörer
Dirigera förfrågningar över fler än 231 modellleverantörer, inklusive fler än 50 kostnadsfria Claude-, GPT- och Gemini-nivåer.
Smart automatisk återställning
Försök automatiskt igen hos en annan leverantör när en misslyckas, begränsar hastigheten eller returnerar ett fel, så att dina agenter fortsätter att fungera.
Tokenkomprimering
Staplad RTK- och Caveman-komprimering minskar 15–95 % av tokens per förfrågan för att minska kostnaden och snabba upp svarstiderna.
MCP och multimodal
Inbyggda MCP-, A2A- och multimodala API:er låter dig integrera OmniRoute i agentverktyg och bild- eller ljudarbetsflöden.
Varför köra OmniRoute på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
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