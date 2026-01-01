OmniRoute är en självhostad AI-gateway som förenar fler än 230 modellleverantörer bakom en enda OpenAI-kompatibel slutpunkt. Peka Claude Code, Codex, Cursor, Cline eller Copilot mot en enda URL och OmniRoute dirigerar varje förfrågan till den bäst tillgängliga modellen – inklusive dussintals gratis Claude-, GPT- och Gemini-nivåer – med automatisk återgång när en leverantör misslyckas eller når en gräns.

Dess staplade RTK- och Caveman-komprimering minskar 15–95 % av token innan förfrågningar lämnar din server, vilket sänker kostnad och latens, samtidigt som MCP, A2A och multimodala API:er håller avancerade arbetsflöden igång. Att köra OmniRoute på din egen VPS betyder att dina API-nycklar, dirigeringsregler och användningsdata förblir under din kontroll istället för en hostad proxy.