Redpanda Console är ett webbgränssnitt med öppen källkod byggt av Redpanda Data för att inspektera och hantera Kafka-kompatibla strömningskluster. Det visar ämnen, partitioner, förskjutningar, konsumentgrupper, scheman, ACL:er och live-meddelandelaster via ett enda gränssnitt, med inbyggt stöd för avkodning av JSON, Avro, Protobuf och MessagePack.

Denna ettklicksdistribution levererar Console tillsammans med en inbäddad Redpanda-broker så att du får en fungerande Kafka-API-slutpunkt, Schema Registry och Admin API i samma ögonblick som containern startar. Självhostning på din egen VPS håller händelsedata, kundlaster och strömmetadata helt under din kontroll utan SaaS-avgifter per broker.