Installera Redpanda Console med ettklicksinstallation.
Utvecklarvänligt webbgränssnitt för att hantera Kafka- och Redpanda-kluster, ämnen, konsumentgrupper och meddelandeströmmar i realtid.
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Vad du kan bygga med Redpanda Console
Redpanda Console är ett webbgränssnitt med öppen källkod byggt av Redpanda Data för att inspektera och hantera Kafka-kompatibla strömningskluster. Det visar ämnen, partitioner, förskjutningar, konsumentgrupper, scheman, ACL:er och live-meddelandelaster via ett enda gränssnitt, med inbyggt stöd för avkodning av JSON, Avro, Protobuf och MessagePack.
Denna ettklicksdistribution levererar Console tillsammans med en inbäddad Redpanda-broker så att du får en fungerande Kafka-API-slutpunkt, Schema Registry och Admin API i samma ögonblick som containern startar. Självhostning på din egen VPS håller händelsedata, kundlaster och strömmetadata helt under din kontroll utan SaaS-avgifter per broker.
Viktiga funktioner i Redpanda Console
Livemeddelandevisare
Strömma poster från vilket ämne som helst i realtid med tidsresor, sökning och fältbaserad avkodning för JSON-, Avro- och Protobuf-nyttolaster.
Ämneshantering
Skapa, konfigurera och ta bort ämnen, redigera lagrings- och partitionsinställningar, och skapa testmeddelanden direkt från webbläsaren.
Insikter om konsumentgrupper
Inspektera gruppmedlemmar, fördröjning per partition och offsetvärden så att du kan felsöka konsumenter som har fastnat utan att behöva använda CLI-verktyg.
Inbyggt schemaregister
Bläddra i Avro-, JSON Schema- och Protobuf-ämnen, visa versionshistorik och kontrollera kompatibilitet innan du flyttar ändringar.
Inbäddad Redpanda-broker
Levereras med en fullt konfigurerad Redpanda-broker som exponerar Kafka API, Schema Registry och Admin API för omedelbar testning.
Kafka API-kompatibel
Anslut Console till valfritt externt Kafka-, Confluent Cloud-, MSK- eller Redpanda-kluster genom att peka den mot dina befintliga mäklare.
Varför köra Redpanda Console på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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