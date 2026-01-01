Upp till 69 % rabatt på Redpanda Console

Installera Redpanda Console med ettklicksinstallation.

Utvecklarvänligt webbgränssnitt för att hantera Kafka- och Redpanda-kluster, ämnen, konsumentgrupper och meddelandeströmmar i realtid.

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60,90kr/mån
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Installera Redpanda Console med ettklicksinstallation.

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KVM 1
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60,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
64% rabatt
KVM 2
238,90kr
86,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
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400 GB NVMe-diskutrymme
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Varje plan har allt du behöver och mer

Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
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Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Vad du kan bygga med Redpanda Console

Redpanda Console är ett webbgränssnitt med öppen källkod byggt av Redpanda Data för att inspektera och hantera Kafka-kompatibla strömningskluster. Det visar ämnen, partitioner, förskjutningar, konsumentgrupper, scheman, ACL:er och live-meddelandelaster via ett enda gränssnitt, med inbyggt stöd för avkodning av JSON, Avro, Protobuf och MessagePack.

Denna ettklicksdistribution levererar Console tillsammans med en inbäddad Redpanda-broker så att du får en fungerande Kafka-API-slutpunkt, Schema Registry och Admin API i samma ögonblick som containern startar. Självhostning på din egen VPS håller händelsedata, kundlaster och strömmetadata helt under din kontroll utan SaaS-avgifter per broker.

Kom igång nu
Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i Redpanda Console

Livemeddelandevisare

Strömma poster från vilket ämne som helst i realtid med tidsresor, sökning och fältbaserad avkodning för JSON-, Avro- och Protobuf-nyttolaster.

Ämneshantering

Skapa, konfigurera och ta bort ämnen, redigera lagrings- och partitionsinställningar, och skapa testmeddelanden direkt från webbläsaren.

Insikter om konsumentgrupper

Inspektera gruppmedlemmar, fördröjning per partition och offsetvärden så att du kan felsöka konsumenter som har fastnat utan att behöva använda CLI-verktyg.

Inbyggt schemaregister

Bläddra i Avro-, JSON Schema- och Protobuf-ämnen, visa versionshistorik och kontrollera kompatibilitet innan du flyttar ändringar.

Inbäddad Redpanda-broker

Levereras med en fullt konfigurerad Redpanda-broker som exponerar Kafka API, Schema Registry och Admin API för omedelbar testning.

Kafka API-kompatibel

Anslut Console till valfritt externt Kafka-, Confluent Cloud-, MSK- eller Redpanda-kluster genom att peka den mot dina befintliga mäklare.

Varför köra Redpanda Console på Hostinger

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Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

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Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

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