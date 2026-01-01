Songloft är en lättviktig personlig musikserver skriven i Go som skannar ditt lokala bibliotek, extraherar omslagsbilder och metadata från MP3-, FLAC-, WAV-, APE-, OGG- och M4A-filer, och strömmar allt via ett inbyggt webbgränssnitt eller någon Subsonic-kompatibel klient. En QuickJS-plugin-sandlåda utökar servern med anpassade ljudkällor, metadataleverantörer och enhetskontroll utan att kompilera om den binära filen.

Att självhosta Songloft håller din musiksamling, lyssningshistorik och JWT-autentiserade sessioner helt på din VPS – ingen telemetri, ingen tredjepartsanalys och ingen roterande kommersiell katalog som bestämmer vad som förblir tillgängligt. Den CGO-fria binära filen körs bekvämt på hårdvara med låg strömförbrukning samtidigt som den hanterar transkodning i farten och sessioner för flera enheter.