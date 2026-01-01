Installera Songloft med ettklicksinstallation.
Självhostad personlig musikserver med Subsonic-kompatibelt API, JS-plugin-sandlåda och en inbyggd webbspelare.
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Vad du kan bygga med Songloft
Songloft är en lättviktig personlig musikserver skriven i Go som skannar ditt lokala bibliotek, extraherar omslagsbilder och metadata från MP3-, FLAC-, WAV-, APE-, OGG- och M4A-filer, och strömmar allt via ett inbyggt webbgränssnitt eller någon Subsonic-kompatibel klient. En QuickJS-plugin-sandlåda utökar servern med anpassade ljudkällor, metadataleverantörer och enhetskontroll utan att kompilera om den binära filen.
Att självhosta Songloft håller din musiksamling, lyssningshistorik och JWT-autentiserade sessioner helt på din VPS – ingen telemetri, ingen tredjepartsanalys och ingen roterande kommersiell katalog som bestämmer vad som förblir tillgängligt. Den CGO-fria binära filen körs bekvämt på hårdvara med låg strömförbrukning samtidigt som den hanterar transkodning i farten och sessioner för flera enheter.
Viktiga funktioner i Songloft
Subsonic API-stöd
Anslut valfri Subsonic-kompatibel mobil- eller skrivbordsklient och strömma ditt bibliotek utan att du måste använda en enda officiell app.
JS plugin-sandlåda
QuickJS-baserade insticksprogram med en behörighetsmodell och snabb omladdning låter dig lägga till anpassade ljudkällor, metadata-leverantörer och enhetsintegrationer.
Lokal biblioteksskanning
Automatisk mappskanning extraherar taggar och omslagsbilder från MP3-, FLAC-, WAV-, APE-, OGG- och M4A-filer så att ditt bibliotek håller sig uppdaterat när du lägger till spår.
Inbyggd webbspelare
Ett komplett webbgränssnitt ingår i den fullständiga avbildningen, vilket ger dig en webbläsarbaserad spelare färdig att använda utan att behöva driftsätta en separat klient.
JWT-autentisering
JWT-autentisering med dubbla token med separata åtkomst- och uppdateringstoken stöder flerenhetssessioner och återkallande per enhet.
REST API med Swagger
Ett dokumenterat REST API med inbyggt Swagger UI gör det enkelt att integrera Songloft med anpassade klienter, automatiseringar och instrumentpaneler.
Varför köra Songloft på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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