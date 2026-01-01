Installera Overleaf med en klicksinstallation.
En samarbetsbaserad LaTeX-redigerare med öppen källkod för vetenskapligt skrivande, forskningsrapporter och tekniska dokument.
Välj en VPS-prenumeration för Overleaf
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Overleaf
Overleaf är en webbläsarbaserad samarbetsredigerare för LaTeX som miljontals forskare, akademiker och ingenjörer världen över använder. Den ersätter lokala LaTeX-installationer med en molnbaserad miljö där team kan skriva, kompilera och granska dokument i realtid — med fullt LaTeX-stöd, inklusive anpassade paket, BibTeX och korsreferenser.
Att själva hosta Overleaf på er egen VPS håller känslig forskning, proprietära manuskript och institutionella dokument helt under er kontroll. Ni får samma samarbete i realtid och rika LaTeX-kompileringspipeline som molntjänsten, utan att data lämnar er infrastruktur eller kräver SaaS-prenumerationer per användare.
Viktiga funktioner i Overleaf
Samarbete i realtid
Flera författare redigerar samma LaTeX-dokument samtidigt, och ändringar visas direkt för alla medarbetare.
Fullständig LaTeX-kompilering
Kompilerar dokument med pdfLaTeX, XeLaTeX och LuaLaTeX, inklusive stöd för anpassade paket, BibTeX- och Biber-bibliografier.
Versionshistorik
Systemet behåller varje sparad version av ett dokument, så att du kan jämföra ändringar och återställa projektet till ett tidigare tillstånd.
Rikt mallbibliotek
Starta nya dokument från ett inbyggt bibliotek med mallar för akademiska arbeten, tidskrifter, avhandlingar och presentationer utan manuell installation.
Spåra ändringar
Granska och acceptera eller avvisa enskilda redigeringar från medarbetare, på samma sätt som granskningsarbetsflödena inom akademisk publicering fungerar.
Git-integration
Pusha och pulla projekt från Git-repositorier, vilket möjliggör lokala redigeringsarbetsflöden tillsammans med den webbläsarbaserade redigeraren.
Varför köra Overleaf på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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