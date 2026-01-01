Overleaf är en webbläsarbaserad samarbetsredigerare för LaTeX som miljontals forskare, akademiker och ingenjörer världen över använder. Den ersätter lokala LaTeX-installationer med en molnbaserad miljö där team kan skriva, kompilera och granska dokument i realtid — med fullt LaTeX-stöd, inklusive anpassade paket, BibTeX och korsreferenser.

Att själva hosta Overleaf på er egen VPS håller känslig forskning, proprietära manuskript och institutionella dokument helt under er kontroll. Ni får samma samarbete i realtid och rika LaTeX-kompileringspipeline som molntjänsten, utan att data lämnar er infrastruktur eller kräver SaaS-prenumerationer per användare.