PicoShare är en minimalistisk filöverföringstjänst med öppen källkod, utformad för att göra en sak bra: ladda upp en fil och dela en direktlänk för nedladdning. Till skillnad från fullfjädrade molnlagringsplattformar har PicoShare ingen mapphierarki, inga konton för flera användare och inga lagringskvoter — bara en enda delad lösenfras som skyddar administratörsgränssnittet och en ren, offentlig URL för varje fil du delar. Länkar kan ställas in för att upphöra att gälla efter en konfigurerbar tidsperiod eller ett visst antal nedladdningar, och gästuppladdningslänkar låter externa bidragsgivare skicka filer till din server utan ett konto.

Att själv hosta PicoShare på din VPS innebär att delade filer lagras på din egen infrastruktur utan någon tredjepartsplattform mellan dig och dina mottagare, och ingen fil avvisas för att vara för stor.