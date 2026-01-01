Installera PicoShare med en klicksinstallation.
Minimalistisk självhostad fildelning med utgående länkar, gästuppladdningar och inga filstorleksbegränsningar.
Välj en VPS-prenumeration för PicoShare
Varje plan har allt du behöver och mer
Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.
Vad du kan bygga med PicoShare
PicoShare är en minimalistisk filöverföringstjänst med öppen källkod, utformad för att göra en sak bra: ladda upp en fil och dela en direktlänk för nedladdning. Till skillnad från fullfjädrade molnlagringsplattformar har PicoShare ingen mapphierarki, inga konton för flera användare och inga lagringskvoter — bara en enda delad lösenfras som skyddar administratörsgränssnittet och en ren, offentlig URL för varje fil du delar. Länkar kan ställas in för att upphöra att gälla efter en konfigurerbar tidsperiod eller ett visst antal nedladdningar, och gästuppladdningslänkar låter externa bidragsgivare skicka filer till din server utan ett konto.
Att själv hosta PicoShare på din VPS innebär att delade filer lagras på din egen infrastruktur utan någon tredjepartsplattform mellan dig och dina mottagare, och ingen fil avvisas för att vara för stor.
Viktiga funktioner i PicoShare
Delningslänkar som löper ut
Ställ in att länkar ska upphöra efter en specifik tidsperiod eller ett visst antal nedladdningar, så att systemet automatiskt tar bort delade filer när de har tjänat sitt syfte.
Gästuppladdningslänkar
Generera engångs- eller återanvändbara uppladdningslänkar så att externa samarbetspartners kan ladda upp filer till din server utan att skapa ett konto eller se dina andra filer.
Inga filstorleksgränser
PicoShare har inga begränsningar för filstorlek eller typ, så du kan dela stora videor, diskavbilder eller arkiv som molntjänster skulle avvisa.
Noll externa beroenden
SQLite lagrar all metadata lokalt — ingen databasserver, ingen Redis, inga bakgrundsarbetare — vilket gör hela distributionen till en enda container.
Direkta nedladdnings-URL:er
Varje delad fil får en ren, permanent direktlänk för nedladdning så att mottagarna kan ladda ner utan att navigera i ett webbgränssnitt eller logga in.
Varför köra PicoShare på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Rekommenderad serverplats:
Kontrollerar...
Lansera lokalt. Väx globalt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.
Stort tack till Carla för att hon hjälpte mig med denna N8N-uppgradering på min Hostinger VPS. Professionell och kunnig, tusen tack Carla.
Hostinger VPS är helt fantastisk. Det fungerar alltid. Det är alltid snabbt och stabilt. Aldrig nere, kraschar aldrig.
Företaget är toppen, jag är väldigt nöjd med tjänsterna jag använder genom dem. Inte lika dyra som vissa ställen, och de har riktigt bra VPS-inställningar och prenumerationer.
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.
Stort tack till Carla för att hon hjälpte mig med denna N8N-uppgradering på min Hostinger VPS. Professionell och kunnig, tusen tack Carla.
Hostinger VPS är helt fantastisk. Det fungerar alltid. Det är alltid snabbt och stabilt. Aldrig nere, kraschar aldrig.
Företaget är toppen, jag är väldigt nöjd med tjänsterna jag använder genom dem. Inte lika dyra som vissa ställen, och de har riktigt bra VPS-inställningar och prenumerationer.
30-dagars pengarna-tillbaka-garanti
Prova riskfritt med vår 30-dagars pengarna-tillbaka-garanti. Se vår återbetalningspolicy för mer information.
Utforska fler appar att distribuera
AList
Självhostad fillista och WebDAV-server med stöd för 30+ lagringslösningarDistribuera
AnonUpload
AnonUpload är en säker anonym fildelningsapplikation utan databaskrav.Distribuera
ArchiveBox
Självhostad internetarkiveringslösning för att bevara webbsidor och mediaDistribuera