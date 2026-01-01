Restreamer är en livestreaming-server med öppen källkod som datarhei utvecklar och som erbjuder streamingfunktioner i företagsklass via ett tillgängligt webbgränssnitt. Den tar emot video från webbkameror, IP-kameror och liveströmmar, konverterar mellan protokollen RTMP, HLS, SRT och WebRTC, och distribuerar samtidigt till flera plattformar – YouTube, Twitch, Facebook Live eller valfri anpassad RTMP-destination – från en enda källa.

Att själva hosta Restreamer eliminerar månadsavgifterna för kommersiella multistreamingtjänster och håller videoflöden helt borta från tredjepartsplattformar, vilket är viktigt för konfidentiella sändningar som internutbildning, privata evenemang eller meddelanden före lansering. Dedikerad VPS-bandbredd säkerställer stabila bithastigheter och konsekvent strömkvalitet som delade hostingmiljöer inte kan garantera.