Installera Restreamer med en klicksinstallation.
En livestreamingserver med öppen källkod som tar emot video från valfri källa och skickar den samtidigt till YouTube, Twitch och anpassade RTMP-slutpunkter.
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Vad du kan bygga med Restreamer
Restreamer är en livestreaming-server med öppen källkod som datarhei utvecklar och som erbjuder streamingfunktioner i företagsklass via ett tillgängligt webbgränssnitt. Den tar emot video från webbkameror, IP-kameror och liveströmmar, konverterar mellan protokollen RTMP, HLS, SRT och WebRTC, och distribuerar samtidigt till flera plattformar – YouTube, Twitch, Facebook Live eller valfri anpassad RTMP-destination – från en enda källa.
Att själva hosta Restreamer eliminerar månadsavgifterna för kommersiella multistreamingtjänster och håller videoflöden helt borta från tredjepartsplattformar, vilket är viktigt för konfidentiella sändningar som internutbildning, privata evenemang eller meddelanden före lansering. Dedikerad VPS-bandbredd säkerställer stabila bithastigheter och konsekvent strömkvalitet som delade hostingmiljöer inte kan garantera.
Viktiga funktioner i Restreamer
Multiplattformsströmning
Skicka en enda videokälla till YouTube, Twitch, Facebook Live och anpassade RTMP-slutpunkter samtidigt utan att köra flera kodarinstanser.
Protokollkonvertering
Acceptera RTMP, SRT eller andra inmatningsformat och mata ut HLS, WebRTC eller RTMP så att alla tittarenheter eller plattformar kan ta emot din ström.
Automatisk återanslutning
Hanterar nätverksavbrott och källavbrott utan manuell inblandning, vilket håller sändningar igång trots tillfälliga fel.
Webbaserad hantering
Konfigurera källor, destinationer och kodningsinställningar via ett webbläsargränssnitt utan kommandoradskunskap eller komplex streamingprogramvaruinstallation.
Ströminspelning
Arkivera direktsändningar direkt till permanent lagring för uppspelning efter evenemang, efterlevnad av lagringskrav eller återanvändning av innehåll utan extra tjänster.
Varför köra Restreamer på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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