Statistik för Strava är en självhostad analyspanel som hämtar din kompletta Strava-aktivitetshistorik och återger den som interaktiva diagram, geografiska värmekartor, rapporter om utrustningsanvändning, segmentanalyser och årsöversikter — allt lagrat lokalt på din egen server. Till skillnad från den officiella Strava-appen förlorar den aldrig historisk data bakom en betalvägg och ger dig fullt ägandeskap över dina träningsdata.

Installation kräver en Strava API-applikation (gratis att skapa) och ett engångs-OAuth-auktoriseringsflöde för att generera en uppdateringstoken. När den är ansluten importerar bakgrundsdaemonen automatiskt nya aktiviteter och håller din översikt uppdaterad. Ett Strava-konto krävs för att använda denna applikation.