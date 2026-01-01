Installera statistik för Strava med ettklicksinstallation.
Självhostad personlig sportanalyspanel som förvandlar dina Strava-aktiviteter till detaljerad statistik, diagram och värmekartor.
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Vad du kan bygga med Statistics for Strava
Statistik för Strava är en självhostad analyspanel som hämtar din kompletta Strava-aktivitetshistorik och återger den som interaktiva diagram, geografiska värmekartor, rapporter om utrustningsanvändning, segmentanalyser och årsöversikter — allt lagrat lokalt på din egen server. Till skillnad från den officiella Strava-appen förlorar den aldrig historisk data bakom en betalvägg och ger dig fullt ägandeskap över dina träningsdata.
Installation kräver en Strava API-applikation (gratis att skapa) och ett engångs-OAuth-auktoriseringsflöde för att generera en uppdateringstoken. När den är ansluten importerar bakgrundsdaemonen automatiskt nya aktiviteter och håller din översikt uppdaterad. Ett Strava-konto krävs för att använda denna applikation.
Viktiga funktioner i Statistics for Strava
Aktivitetsanalyspanel
Omfattande statistik med interaktiva diagram som täcker totaler, trender, personliga rekord och träningsbelastning för alla aktivitetstyper.
Geografisk värmekarta
Visualisera aktivitetshotspots på en geografisk värmekarta som visar alla inspelade rutter för att visa dina favoritträningsområden.
Uppföljning av utrustning och underhåll
Övervaka distans och användningstimmar för cyklar, skor och utrustning med underhållsschemaläggning för att veta när det är dags att serva utrustningen.
Segmenthistorik och insatser
Bläddra bland alla dina Strava-segmentinsatser, personliga rekord och utveckling över tid för varje segment du har cyklat eller sprungit.
Strava tillbakablick
En årlig årsöversikt som lyfter fram dina största prestationer, längsta aktiviteter och träningsmilstolpar för året.
AI Träningsassistent
Valfri AI-driven analys av din träningsdata med insikter och förslag, som kan anslutas till OpenAI, Anthropic, eller en lokal Ollama-modell.
Varför köra Statistics for Strava på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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