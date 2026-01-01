Wallabag är en självhyst läs-senare-applikation som sparar webbartiklar och tar bort annonser, navigering och röran, och presenterar endast text och bilder för ren, fokuserad läsning. Den fungerar som ett privat alternativ till Pocket och Instapaper med fullt offline-stöd.

Att självhysa Wallabag på en VPS innebär att din läslista och artikelarkiv lagras på din egen infrastruktur utan åtkomst från tredje part. Webbläsartillägg för Chrome och Firefox gör det enkelt att spara artiklar med ett klick, medan mobilappar för iOS och Android möjliggör offline-läsning när du är på språng. Import från Pocket och Instapaper gör migreringen enkel.