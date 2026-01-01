Installera Wallabag med ett klick.
Självhostad läs-senare-tjänst som sparar och rensar webbartiklar för distraktionsfri offline-läsning.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Wallabag
Wallabag är en självhyst läs-senare-applikation som sparar webbartiklar och tar bort annonser, navigering och röran, och presenterar endast text och bilder för ren, fokuserad läsning. Den fungerar som ett privat alternativ till Pocket och Instapaper med fullt offline-stöd.
Att självhysa Wallabag på en VPS innebär att din läslista och artikelarkiv lagras på din egen infrastruktur utan åtkomst från tredje part. Webbläsartillägg för Chrome och Firefox gör det enkelt att spara artiklar med ett klick, medan mobilappar för iOS och Android möjliggör offline-läsning när du är på språng. Import från Pocket och Instapaper gör migreringen enkel.
Viktiga funktioner i Wallabag
Ren artikelläsning
Wallabag extraherar artikelinnehåll och tar bort annonser, navigering och distraktioner för en ren och fokuserad läsupplevelse.
Offlineåtkomst
Sparade artiklar synkroniseras till mobilappar för iOS och Android, vilket möjliggör läsning utan internetanslutning.
Webbläsartillägg
Spara artiklar från Chrome och Firefox med ett klick via Wallabags officiella webbläsartillägg.
Taggning och sökning
Organisera sparade artiklar med taggar och hitta vad som helst direkt med fulltextsökning i hela ditt läsarkiv.
Importera från Pocket
Migrera din befintliga läslista från Pocket eller Instapaper till Wallabag utan att förlora några sparade artiklar.
Varför köra Wallabag på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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