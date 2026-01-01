Installera SnapOtter med en klicksinstallation.
Självhostad bildbehandlingssvit med över 55 verktyg, lokala AI-funktioner och batch-pipelines — bilder lämnar aldrig din server.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med SnapOtter
SnapOtter är en självhostad plattform för bildbehandling som kombinerar en omfattande redigeringsverktygslåda — ändra storlek, beskära, komprimera, konvertera, vattenmärka och mer — med lokala AI-funktioner inklusive borttagning av bakgrund, bilduppskalning, OCR och fotorestaurering. All bearbetning körs på din egen server med CPU eller GPU, så att originalfiler och resultat aldrig passerar externa tjänster.
Med stöd för över 55 inmatningsformat inklusive 23 kamera RAW-format och 14 utmatningsformat, hanterar SnapOtter allt från snabba redigeringar av enstaka bilder till komplexa batcharbetsflöden byggda med dess visuella pipeline-byggare. Ett REST API med interaktiv Swagger-dokumentation gör det enkelt att integrera bildbehandling i vilken applikation eller automatisering som helst.
Viktiga funktioner i SnapOtter
55+ formatstöd
Behandlar JPEG, PNG, WebP, AVIF, TIFF, PDF, SVG, 23 kamera RAW-format och mer – konvertera mellan alla format som stöds i en enda operation.
Lokal AI-bearbetning
Bakgrundsborttagning, bilduppskalning, OCR, ansiktsförbättring och fotorestaurering körs helt på din VPS CPU eller GPU – inga externa API-anrop eller datadelning.
Visuell pipelinebyggare
Koppla ihop flera bildoperationer till återanvändbara pipelines för batchbearbetning, så att du automatiskt kan köra repetitiva arbetsflöden utan manuella steg varje gång.
REST API med dokumentation
Alla verktyg är tillgängliga via ett dokumenterat REST API med interaktivt Swagger UI på /api/docs, vilket gör det enkelt att integrera bildbehandling i applikationer och skript.
Batchbearbetning
Ladda upp och bearbeta hela bildmappar i ett enda jobb, och tillämpa samma åtgärder på hundratals filer samtidigt.
Varför köra SnapOtter på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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