Upp till 69 % rabatt på SnapOtter

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Självhostad bildbehandlingssvit med över 55 verktyg, lokala AI-funktioner och batch-pipelines — bilder lämnar aldrig din server.

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AI-hanterad VPS
60,90kr/mån
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69% rabatt
KVM 1
193,90kr
60,90kr/mån
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Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
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KVM 2
238,90kr
88,90kr/mån
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Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
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8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
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398,90kr
121,90kr/mån
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Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 1
193,90kr
60,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
63% rabatt
KVM 2
238,90kr
88,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd

Varje plan har allt du behöver och mer

Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år
Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Vad du kan bygga med SnapOtter

SnapOtter är en självhostad plattform för bildbehandling som kombinerar en omfattande redigeringsverktygslåda — ändra storlek, beskära, komprimera, konvertera, vattenmärka och mer — med lokala AI-funktioner inklusive borttagning av bakgrund, bilduppskalning, OCR och fotorestaurering. All bearbetning körs på din egen server med CPU eller GPU, så att originalfiler och resultat aldrig passerar externa tjänster.

Med stöd för över 55 inmatningsformat inklusive 23 kamera RAW-format och 14 utmatningsformat, hanterar SnapOtter allt från snabba redigeringar av enstaka bilder till komplexa batcharbetsflöden byggda med dess visuella pipeline-byggare. Ett REST API med interaktiv Swagger-dokumentation gör det enkelt att integrera bildbehandling i vilken applikation eller automatisering som helst.

Kom igång nu
Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i SnapOtter

55+ formatstöd

Behandlar JPEG, PNG, WebP, AVIF, TIFF, PDF, SVG, 23 kamera RAW-format och mer – konvertera mellan alla format som stöds i en enda operation.

Lokal AI-bearbetning

Bakgrundsborttagning, bilduppskalning, OCR, ansiktsförbättring och fotorestaurering körs helt på din VPS CPU eller GPU – inga externa API-anrop eller datadelning.

Visuell pipelinebyggare

Koppla ihop flera bildoperationer till återanvändbara pipelines för batchbearbetning, så att du automatiskt kan köra repetitiva arbetsflöden utan manuella steg varje gång.

REST API med dokumentation

Alla verktyg är tillgängliga via ett dokumenterat REST API med interaktivt Swagger UI på /api/docs, vilket gör det enkelt att integrera bildbehandling i applikationer och skript.

Batchbearbetning

Ladda upp och bearbeta hela bildmappar i ett enda jobb, och tillämpa samma åtgärder på hundratals filer samtidigt.

Varför köra SnapOtter på Hostinger

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

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Lansera lokalt. Väx globalt.

Välj en serverplats närmare din målgrupp och öka laddningshastigheterna. Vi har datacenter i Nordamerika, Europa, Asien och Sydamerika.
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