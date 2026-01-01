SnapOtter är en självhostad plattform för bildbehandling som kombinerar en omfattande redigeringsverktygslåda — ändra storlek, beskära, komprimera, konvertera, vattenmärka och mer — med lokala AI-funktioner inklusive borttagning av bakgrund, bilduppskalning, OCR och fotorestaurering. All bearbetning körs på din egen server med CPU eller GPU, så att originalfiler och resultat aldrig passerar externa tjänster.

Med stöd för över 55 inmatningsformat inklusive 23 kamera RAW-format och 14 utmatningsformat, hanterar SnapOtter allt från snabba redigeringar av enstaka bilder till komplexa batcharbetsflöden byggda med dess visuella pipeline-byggare. Ett REST API med interaktiv Swagger-dokumentation gör det enkelt att integrera bildbehandling i vilken applikation eller automatisering som helst.