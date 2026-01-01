Tianji är ett allt-i-ett-insiktscenter med öppen källkod som samlar webbplatsanalys, upptidsövervakning och spårning av serverstatus under ett enda gränssnitt. Istället för att hantera separata verktyg för varje område låter Tianji dig spåra besöksstatistik, övervaka om dina tjänster är nåbara och rapportera dina servrars hälsa – allt från en enda kontrollpanel med ett enhetligt meddelandesystem.

Tianji är byggt för både team och enskilda operatörer och stöder fleranvändaråtkomst med rollbaserade behörigheter. Tianji begränsar som standard nya registreringar så att endast inbjudna användare kan ansluta. Ett integrerat OpenAPI ger programmatisk åtkomst till all data. Självhostning håller din analys- och övervakningsdata på din egen infrastruktur, bort från tredjepartsplattformar.