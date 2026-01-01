Distribuera Tianji med ettklicksinstallation.
En allt-i-ett-plattform med öppen källkod för insikter som samlar webbplatsanalys, upptidsövervakning och serverstatusövervakning i en enda kontrollpanel.
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Vad du kan bygga med Tianji
Tianji är ett allt-i-ett-insiktscenter med öppen källkod som samlar webbplatsanalys, upptidsövervakning och spårning av serverstatus under ett enda gränssnitt. Istället för att hantera separata verktyg för varje område låter Tianji dig spåra besöksstatistik, övervaka om dina tjänster är nåbara och rapportera dina servrars hälsa – allt från en enda kontrollpanel med ett enhetligt meddelandesystem.
Tianji är byggt för både team och enskilda operatörer och stöder fleranvändaråtkomst med rollbaserade behörigheter. Tianji begränsar som standard nya registreringar så att endast inbjudna användare kan ansluta. Ett integrerat OpenAPI ger programmatisk åtkomst till all data. Självhostning håller din analys- och övervakningsdata på din egen infrastruktur, bort från tredjepartsplattformar.
Viktiga funktioner i Tianji
Webbplatsanalys
Spåra sidvisningar, unika besökare, hänvisningskällor och UTM-parametrar utan att förlita dig på Google Analytics eller skicka data till tredje parter.
Upptidsövervakning
Kontrollera kontinuerligt om dina webbplatser och API:er är nåbara och få omedelbart aviseringar när en tjänst slutar fungera.
Serverstatusövervakning
Installera den lättviktiga Tianji-rapporteraren på valfri server för att strömma CPU-, minnes-, disk- och nätverksmätvärden till din instrumentpanel.
Smarta aviseringar
Dirigera aviseringar för driftstopp och serverproblem till Telegram, Slack, e-post, webhooks och andra kanaler från en enda konfiguration.
OpenAPI-åtkomst
Ett fullständigt dokumenterat REST API låter dig fråga analys- och övervakningsdata programmatiskt för anpassade kontrollpaneler eller integrationer.
Varför köra Tianji på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
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