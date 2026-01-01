Installera Cleanuparr med en klicksinstallation.
Avancerad körensare för Servarr-stacken som automatiskt tar bort fastnade, misslyckade och skadliga nedladdningar.
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Vad du kan bygga med Cleanuparr
Cleanuparr är en självhostad nedladdningshanterare byggd specifikt för Servarr-ekosystemet. Den ansluter till Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr och Whisparr tillsammans med qBittorrent, Transmission, Deluge, uTorrent och rTorrent, och inspekterar sedan kontinuerligt kön för att markera och ta bort nedladdningar som har fastnat, sitter fast i metadata, laddas ner för långsamt, misslyckas med att importera, eller matchar kända skadlig programvara-mönster som misstänkta
.lnk och
.zipx-filer.
Utöver köhygien söker Cleanuparr proaktivt efter saknad media och kvalitetsuppgraderingar som inte uppfyller gränsvärden, beskär färdiga seeds, tar bort överblivna filer som inte längre spåras av arr-tjänsterna, och skickar varningar vid varje markering eller borttagning. Att köra den på din egen VPS håller din mediaautomatisering snygg dygnet runt utan manuell köpassning.
Viktiga funktioner i Cleanuparr
Varningsbaserad rensning
Markera dåliga nedladdningar med konfigurerbara varningar och ta automatiskt bort och blockera dem när de når din gräns.
Malwareskydd
Identifiera och ta bort kända skadliga torrenter med hjälp av gemenskapsunderhållna mönster och en inbyggd blockeringslista för misstänkta filtyper.
Servarr-omfattande integration
Fungerar med Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr och Whisparr tillsammans med qBittorrent, Transmission, Deluge, uTorrent och rTorrent på ett ställe.
Sökning efter saknade och uppgraderingar
Utlöser automatiskt sökningar efter saknade objekt och kvalitetsuppgraderingar som inte nått upp till fastställda gränser, inklusive spårning av anpassade formatpoäng.
Rensning av överblivna och seedning
Tar bort nedladdningar utan hårda länkar eller arr-referenser, beskär långvariga seeds och stöder arbetsflöden som tar hänsyn till cross-seed.
Aviseringar i realtid
Skickar aviseringar vid varje varning, borttagning eller blockering via din föredragna aviseringskanal så att du inte missar något.
Varför köra Cleanuparr på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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