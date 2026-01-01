Cleanuparr är en självhostad nedladdningshanterare byggd specifikt för Servarr-ekosystemet. Den ansluter till Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr och Whisparr tillsammans med qBittorrent, Transmission, Deluge, uTorrent och rTorrent, och inspekterar sedan kontinuerligt kön för att markera och ta bort nedladdningar som har fastnat, sitter fast i metadata, laddas ner för långsamt, misslyckas med att importera, eller matchar kända skadlig programvara-mönster som misstänkta .lnk och .zipx -filer.

Utöver köhygien söker Cleanuparr proaktivt efter saknad media och kvalitetsuppgraderingar som inte uppfyller gränsvärden, beskär färdiga seeds, tar bort överblivna filer som inte längre spåras av arr-tjänsterna, och skickar varningar vid varje markering eller borttagning. Att köra den på din egen VPS håller din mediaautomatisering snygg dygnet runt utan manuell köpassning.