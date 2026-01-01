Installera LibreChat med enklicksinstallation.
Öppen källkod AI-chattplattform som erbjuder ett enhetligt gränssnitt för OpenAI, Anthropic, Google Gemini och lokala modeller.
Välj en VPS-prenumeration för LibreChat
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med LibreChat
LibreChat är ett självhostat ChatGPT-alternativ med över 15 000 GitHub-stjärnor som ger dig ett enda, polerat gränssnitt för att interagera med flera AI-leverantörer. Det stöder OpenAI GPT-modeller, Anthropic Claude, Google Gemini, Azure OpenAI och lokalt hostade modeller via Ollama — allt från en enda distribution, utan att behöva växla mellan olika leverantörsgränssnitt.
Denna mall paketerar den kompletta LibreChat-stacken: MongoDB för konversationslagring, MeiliSearch för fulltextsökning i chatthistorik och en PostgreSQL-vektordatabas för RAG-dokumentfrågor. Att köra det på din egen VPS håller känsliga konversationer på din infrastruktur samtidigt som det ger dig full kontroll över API-nycklar, användaråtkomst och kostnadshantering.
Viktiga funktioner i LibreChat
Multi-leverantörs AI-åtkomst
Anslut OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Azure OpenAI och lokala Ollama-modeller och växla mellan dem i en enda chattsession.
RAG-dokumentfrågor
Ladda upp dokument och fråga dem med vilken ansluten AI-modell som helst med hjälp av den inbyggda pgvector-drivna hämtningspipelinen.
Konversationssökning
Hitta tidigare chattar direkt med fulltextsökning som MeiliSearch driver i hela din konversationshistorik.
Användarhantering
Registrera flera användare med e-post/lösenordsinloggning, hantera API-nyckelåtkomst centralt och spåra tokenförbrukning per användare.
Fullständig integritet
Alla AI-konversationer och uppladdade dokument stannar på din VPS – ingen tredjeparts datainsamling utöver de AI-leverantörs-API:er du väljer.
Varför köra LibreChat på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
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