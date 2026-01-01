LibreChat är ett självhostat ChatGPT-alternativ med över 15 000 GitHub-stjärnor som ger dig ett enda, polerat gränssnitt för att interagera med flera AI-leverantörer. Det stöder OpenAI GPT-modeller, Anthropic Claude, Google Gemini, Azure OpenAI och lokalt hostade modeller via Ollama — allt från en enda distribution, utan att behöva växla mellan olika leverantörsgränssnitt.

Denna mall paketerar den kompletta LibreChat-stacken: MongoDB för konversationslagring, MeiliSearch för fulltextsökning i chatthistorik och en PostgreSQL-vektordatabas för RAG-dokumentfrågor. Att köra det på din egen VPS håller känsliga konversationer på din infrastruktur samtidigt som det ger dig full kontroll över API-nycklar, användaråtkomst och kostnadshantering.