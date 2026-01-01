Installera Jotty med en klicksinstallation.
Lättviktig, filbaserad antecknings- och uppgiftshanterare med Kanban-tavlor och Markdown-stöd — ingen databas krävs.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Jotty
Jotty är ett minimalistiskt, självhustat produktivitetsverktyg som lagrar allt i Markdown- och JSON-filer — ingen databas att underhålla. Det kombinerar en TipTap WYSIWYG-redigerare för fylliga anteckningar och checklistor med Kanban-tavlor och grundläggande tidsspårning, som täcker daglig uppgiftshantering utan onödig komplexitet.
Att köra Jotty på din egen VPS innebär att dina anteckningar och uppgiftslistor förblir privata, tillgängliga från vilken enhet som helst, och fria från prenumerationsavgifter. Stöd för flera användare med en administratörspanel låter familjer eller små team dela en instans med separata anteckningssamlingar och valfri samarbetsdelning via länkar.
Viktiga funktioner i Jotty
Filbaserad lagring
Anteckningar och uppgifter finns som Markdown- och JSON-filer — enkla att säkerhetskopiera, versionshantera eller migrera utan proprietära exportverktyg.
Redigerare för formaterad text
Den TipTap-drivna WYSIWYG-redigeraren stöder Markdown, syntaxmarkerade kodblock och dra-och-släpp-checklistor för effektiva anteckningar.
Kanban-tavlor
Visualisera uppgiftsarbetsflöden med Kanban-liknande projekttavlor och inbyggd tidspårning, utan att implementera en tungrodd projektledningsplattform.
Fleranvändaråtkomst
Adminpanelen stöder flera användarkonton med separata anteckningssamlingar och delbara länkar för selektivt samarbete.
Varför köra Jotty på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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