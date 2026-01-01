Jotty är ett minimalistiskt, självhustat produktivitetsverktyg som lagrar allt i Markdown- och JSON-filer — ingen databas att underhålla. Det kombinerar en TipTap WYSIWYG-redigerare för fylliga anteckningar och checklistor med Kanban-tavlor och grundläggande tidsspårning, som täcker daglig uppgiftshantering utan onödig komplexitet.

Att köra Jotty på din egen VPS innebär att dina anteckningar och uppgiftslistor förblir privata, tillgängliga från vilken enhet som helst, och fria från prenumerationsavgifter. Stöd för flera användare med en administratörspanel låter familjer eller små team dela en instans med separata anteckningssamlingar och valfri samarbetsdelning via länkar.