Installera Deluge med en klicksinstallation.
Lättviktig BitTorrent-klient med ett webbgränssnitt, plugin-stöd och sömlös integrering med medieautomatisering.
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Vad du kan bygga med Deluge
Deluge är en funktionsrik, lättviktig BitTorrent-klient byggd på libtorrent-biblioteket, som erbjuder alla viktiga funktioner för torrent-hantering via ett rent webbläsarbaserat gränssnitt. Den stöder protokollkryptering, DHT, peer-utbyte, proxy-routing, hastighetskontroller och ett plugin-ekosystem, vilket gör den till ett pålitligt val för både avslappnad nedladdning och avancerade medieautomatiseringsinställningar.
Genom att distribuera Deluge på en VPS får du dedikerad bandbredd för kontinuerlig seeding och nedladdning utan att förbruka din hemanslutning eller datatak. Den ständigt aktiva miljön upprätthåller goda förhållanden på privata trackers, integreras smidigt med automatiseringsverktyg som Sonarr och Radarr, och håller din torrentaktivitet isolerad på dedikerad infrastruktur med en statisk IP-adress.
Viktiga funktioner i Deluge
Webbläsarbaserat gränssnitt
Hantera alla torrenter från vilken enhet som helst via ett responsivt webbgränssnitt utan att installera en skrivbordsklient eller upprätthålla direkt serveråtkomst.
Medieautomationsintegration
Den integrerar sömlöst med Sonarr, Radarr och Lidarr för automatisk nedladdning av innehåll, omdöpning och organisering av bibliotek.
Protokollkryptering
Krypterar BitTorrent-trafik för att minska ISP-strypning och förbättra integriteten för all torrentaktivitet på servern.
Pluginsystem
Utöka funktionaliteten med tillägg för etiketter, schemaläggning, RSS-flöden, webbfrön och fjärrhantering av klienter.
Detaljerade hastighetskontroller
Ange globala och per torrent uppladdnings-/nedladdningsgränser med stöd för schemaläggning för att hantera bandbreddsanvändningen under hela dagen.
Varför köra Deluge på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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