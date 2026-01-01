Deluge är en funktionsrik, lättviktig BitTorrent-klient byggd på libtorrent-biblioteket, som erbjuder alla viktiga funktioner för torrent-hantering via ett rent webbläsarbaserat gränssnitt. Den stöder protokollkryptering, DHT, peer-utbyte, proxy-routing, hastighetskontroller och ett plugin-ekosystem, vilket gör den till ett pålitligt val för både avslappnad nedladdning och avancerade medieautomatiseringsinställningar.

Genom att distribuera Deluge på en VPS får du dedikerad bandbredd för kontinuerlig seeding och nedladdning utan att förbruka din hemanslutning eller datatak. Den ständigt aktiva miljön upprätthåller goda förhållanden på privata trackers, integreras smidigt med automatiseringsverktyg som Sonarr och Radarr, och håller din torrentaktivitet isolerad på dedikerad infrastruktur med en statisk IP-adress.