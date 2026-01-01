Installera Hermes WebUI med installation med ett klick.
Full-stack Hermes-implementering som kombinerar Hermes AI-agenten med ett snabbt, självhostat webbchatt-gränssnitt.
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Vad du kan bygga med Hermes WebUI
Hermes WebUI är en lättviktig webbapp med öppen källkod som tar Hermes AI-agenten — en självförbättrande, ständigt aktiv agent från Nous Research — till din webbläsare med nästan 1:1 CLI-paritet. Denna mall paketerar WebUI tillsammans med den överordnade Hermes Agent-gatewayen så att en enda distribution ger dig både webbläsarens chattgränssnitt och den långvariga agenten som driver den.
Att själv hosta Hermes WebUI på din egen VPS håller dina konversationer, agentminne, färdigheter och leverantörs-API-nycklar på infrastruktur du kontrollerar. Du väljer modellleverantörer, du behåller sessionerna, och du når agenten säkert från dator eller mobil utan att skicka data via en tredjeparts-SaaS.
Viktiga funktioner i Hermes WebUI
Paketerad agent + WebUI
Levererar den uppströms Hermes Agent-gatewayen och WebUI:n tillsammans med en delad tillståndsvolym, vilket gör att sessioner, färdigheter och minne överlever omstarter och båda ytorna kan återanvända dem.
Fullständig CLI-likvärdighet
Allt du kan göra i Hermes-terminalen — chatt, verktyg, schemaläggning, minne, färdigheter — kan du nå från samma webbgränssnitt.
Trepanelars arbetsytelayout
Sessioner och navigering till vänster, chatt i mitten, och en filbläddrare för arbetsytan i realtid till höger med inbyggda förhandsvisningar.
Streaming med verktygskort
Server-skickad tokenströmning, inbäddade verktygskort, Mermaid-diagram, syntaxmarkering och en kontextanvändningsring, inbyggd i kompositörens sidfot.
Mobil-först PWA
Responsiv mobil layout med hamburgermeny och pekkontroller – installera den på din hemskärm och styr Hermes från din telefon.
Provider-agnostiska modeller
Anslut OpenAI-, Anthropic-, Google- eller OpenRouter-nycklar vid driftsättning och växla mellan modeller från en dynamisk rullgardinsmeny i användargränssnittet.
Varför köra Hermes WebUI på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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