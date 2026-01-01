Hermes WebUI är en lättviktig webbapp med öppen källkod som tar Hermes AI-agenten — en självförbättrande, ständigt aktiv agent från Nous Research — till din webbläsare med nästan 1:1 CLI-paritet. Denna mall paketerar WebUI tillsammans med den överordnade Hermes Agent-gatewayen så att en enda distribution ger dig både webbläsarens chattgränssnitt och den långvariga agenten som driver den.

Att själv hosta Hermes WebUI på din egen VPS håller dina konversationer, agentminne, färdigheter och leverantörs-API-nycklar på infrastruktur du kontrollerar. Du väljer modellleverantörer, du behåller sessionerna, och du når agenten säkert från dator eller mobil utan att skicka data via en tredjeparts-SaaS.