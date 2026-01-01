Installera ChronoFrame med en klicksinstallation.
Självhostat fotogalleri med automatisk EXIF-parsning, omvänd geokodning och en interaktiv utforskarkarta för fotografer.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med ChronoFrame
ChronoFrame är ett modernt fotogalleri med öppen källkod, byggt för fotografer som vill ha ett vackert, metadata-medvetet hem för sitt arbete utan att överlämna det till en molntjänst. Byggt på Nuxt 4 med en snabb bildpipeline, analyserar det automatiskt EXIF vid uppladdning, omvänt geokodar fotoplatser, genererar ThumbHash-platshållare för omedelbar laddning och stöder Live- och Motion Photos tillsammans med JPEG, PNG och HEIC/HEIF.
Att köra ChronoFrame på din VPS håller original i full upplösning, GPS-koordinater och visningshistorik under din kontroll – ingen prenumeration, inga begränsningar per foto, ingen tredjeparts-skanning. Foton kan lagras på lokal disk eller i valfri S3-kompatibel bucket, och den inkluderade utforskarkartan förvandlar varje resa till en bläddringsbar tidslinje över var varje bild togs.
Viktiga funktioner i ChronoFrame
Interaktiv utforskningskarta
Varje geotaggad bild visas på en interaktiv MapLibre-karta så att du kan bläddra i ditt bibliotek efter plats istället för att skrolla genom oändliga tidslinjer.
Automatisk EXIF-parsning
Vi extraherar fotograferingstid, kamerahus, objektiv, brännvidd, bländare och GPS-koordinater vid uppladdning och indexerar dem för snabb filtrering och sökning.
Omvänd geokodning
Nominatim eller Mapbox omvandlar GPS-koordinater till läsbara platsnamn, så vi märker automatiskt varje foto med stad och land.
Live- och rörelsefoton
Inbyggt stöd för iPhone Live Photos och Android Motion Photos bevarar den korta videon tillsammans med stillbilden så att minnen spelas upp precis som de fångades.
Flexibla lagringsbakändar
Lagra original på lokal disk, valfri S3-kompatibel objektlagring, eller OpenList – byt backend-system utan att ändra galleri-URL:en eller förlora metadata.
Varför köra ChronoFrame på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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