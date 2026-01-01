ChronoFrame är ett modernt fotogalleri med öppen källkod, byggt för fotografer som vill ha ett vackert, metadata-medvetet hem för sitt arbete utan att överlämna det till en molntjänst. Byggt på Nuxt 4 med en snabb bildpipeline, analyserar det automatiskt EXIF vid uppladdning, omvänt geokodar fotoplatser, genererar ThumbHash-platshållare för omedelbar laddning och stöder Live- och Motion Photos tillsammans med JPEG, PNG och HEIC/HEIF.

Att köra ChronoFrame på din VPS håller original i full upplösning, GPS-koordinater och visningshistorik under din kontroll – ingen prenumeration, inga begränsningar per foto, ingen tredjeparts-skanning. Foton kan lagras på lokal disk eller i valfri S3-kompatibel bucket, och den inkluderade utforskarkartan förvandlar varje resa till en bläddringsbar tidslinje över var varje bild togs.