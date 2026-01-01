Ente är en helt öppen källkod, end-to-end-krypterad foto- och videotjänst som prioriterar integritet. Ente krypterar varje fil på din enhet innan den ens når servern, så att bara du och de personer du uttryckligen bjuder in kan se dina minnen.

Att själv hosta Ente på din egen VPS ger dig fullständigt ägande över den underliggande databasen och S3-kompatibla objektlagringen, samtidigt som du behåller samma polerade webb-, mobil- och skrivbordsklienter som den publika tjänsten använder. Familjealbum, offentliga länkar, ansiktsigenkänning på enheten och obegränsad lagring förblir allt under din kontroll istället för en tredje parts.