Installera Ente med ettklicksinstallation.
End-to-end-krypterad säkerhetskopiering av foton och videor med öppen källkod, delade album och maskininlärning på enheten.
Välj en VPS-prenumeration för Ente
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Ente
Ente är en helt öppen källkod, end-to-end-krypterad foto- och videotjänst som prioriterar integritet. Ente krypterar varje fil på din enhet innan den ens når servern, så att bara du och de personer du uttryckligen bjuder in kan se dina minnen.
Att själv hosta Ente på din egen VPS ger dig fullständigt ägande över den underliggande databasen och S3-kompatibla objektlagringen, samtidigt som du behåller samma polerade webb-, mobil- och skrivbordsklienter som den publika tjänsten använder. Familjealbum, offentliga länkar, ansiktsigenkänning på enheten och obegränsad lagring förblir allt under din kontroll istället för en tredje parts.
Viktiga funktioner i Ente
End-to-end-kryptering
Din enhet krypterar varje foto och video med kryptografiskt granskade primitiver innan uppladdning, så att varken servern eller någon annan kan läsa ditt bibliotek.
Plattformsoberoende klienter
Inbyggda iOS- och Android-appar, skrivbordsappar för macOS, Windows och Linux, plus en webbapp håller ditt bibliotek tillgängligt överallt med automatisk säkerhetskopiering i bakgrunden.
Delade familjealbum
Skapa album som du delar med familjemedlemmar eller skicka offentliga länkar med valfria lösenord och utgångsdatum, allt utan att exponera de underliggande filerna i klartext.
Enhetsbaserad ansiktsigenkänning
Maskininlärning fungerar helt på klientsidan för att gruppera personer, upptäcka objekt och driva semantisk sökning utan att någonsin skicka okrypterad data till servern.
S3-kompatibel lagring
Inbyggd MinIO-bucket lagrar objekt lokalt på VPS:en och kan bytas ut mot Backblaze B2, Wasabi eller någon S3-kompatibel leverantör när biblioteken växer.
Klienter med öppen källkod
Varje komponent, inklusive mobil- och datorappar, är källkodstillgänglig och du kan granska den oberoende så att du själv kan verifiera kryptografin.
Varför köra Ente på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.
Stort tack till Carla för att hon hjälpte mig med denna N8N-uppgradering på min Hostinger VPS. Professionell och kunnig, tusen tack Carla.
Hostinger VPS är helt fantastisk. Det fungerar alltid. Det är alltid snabbt och stabilt. Aldrig nere, kraschar aldrig.
Företaget är toppen, jag är väldigt nöjd med tjänsterna jag använder genom dem. Inte lika dyra som vissa ställen, och de har riktigt bra VPS-inställningar och prenumerationer.