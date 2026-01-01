Upp till 69 % rabatt på Ente

Installera Ente med ettklicksinstallation.

End-to-end-krypterad säkerhetskopiering av foton och videor med öppen källkod, delade album och maskininlärning på enheten.

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Gratis automatiska säkerhetskopior varje vecka
AI-hanterad VPS
60,90kr/mån
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30-dagars pengarna-tillbaka-garanti
Installera Ente med ettklicksinstallation.

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69% rabatt
KVM 1
193,90kr
60,90kr/mån
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Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
64% rabatt
KVM 2
238,90kr
86,90kr/mån
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Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 1
193,90kr
60,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
64% rabatt
KVM 2
238,90kr
86,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd

Varje plan har allt du behöver och mer

Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år
Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Vad du kan bygga med Ente

Ente är en helt öppen källkod, end-to-end-krypterad foto- och videotjänst som prioriterar integritet. Ente krypterar varje fil på din enhet innan den ens når servern, så att bara du och de personer du uttryckligen bjuder in kan se dina minnen.

Att själv hosta Ente på din egen VPS ger dig fullständigt ägande över den underliggande databasen och S3-kompatibla objektlagringen, samtidigt som du behåller samma polerade webb-, mobil- och skrivbordsklienter som den publika tjänsten använder. Familjealbum, offentliga länkar, ansiktsigenkänning på enheten och obegränsad lagring förblir allt under din kontroll istället för en tredje parts.

Kom igång nu
Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i Ente

End-to-end-kryptering

Din enhet krypterar varje foto och video med kryptografiskt granskade primitiver innan uppladdning, så att varken servern eller någon annan kan läsa ditt bibliotek.

Plattformsoberoende klienter

Inbyggda iOS- och Android-appar, skrivbordsappar för macOS, Windows och Linux, plus en webbapp håller ditt bibliotek tillgängligt överallt med automatisk säkerhetskopiering i bakgrunden.

Delade familjealbum

Skapa album som du delar med familjemedlemmar eller skicka offentliga länkar med valfria lösenord och utgångsdatum, allt utan att exponera de underliggande filerna i klartext.

Enhetsbaserad ansiktsigenkänning

Maskininlärning fungerar helt på klientsidan för att gruppera personer, upptäcka objekt och driva semantisk sökning utan att någonsin skicka okrypterad data till servern.

S3-kompatibel lagring

Inbyggd MinIO-bucket lagrar objekt lokalt på VPS:en och kan bytas ut mot Backblaze B2, Wasabi eller någon S3-kompatibel leverantör när biblioteken växer.

Klienter med öppen källkod

Varje komponent, inklusive mobil- och datorappar, är källkodstillgänglig och du kan granska den oberoende så att du själv kan verifiera kryptografin.

Varför köra Ente på Hostinger

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Rekommenderad serverplats:

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Lansera lokalt. Väx globalt.

Välj en serverplats närmare din målgrupp och öka laddningshastigheterna. Vi har datacenter i Nordamerika, Europa, Asien och Sydamerika.
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