Installera Perplexica med ett klick.
Integritetsfokuserad AI-sökmotor som kombinerar internetkunskap med lokala LLM:er och levererar citerade svar utan att spåra dina sökningar.
Välj en VPS-prenumeration för Perplexica
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Perplexica
Perplexica är en AI-driven svarsmotor med öppen källkod som körs helt på din egen hårdvara. Den söker på webben och sammanställer korrekta svar med angivna källor, och stöder både lokala LLM:er via Ollama och molnleverantörer som OpenAI, Claude och Groq — så du väljer den modell som passar dina krav på integritet och prestanda.
Att själv hosta Perplexica håller varje sökfråga privat på din server. Till skillnad från molnbaserade AI-sökprodukter finns ingen användningsspårning, ingen loggning av sökfrågor av tredje part och inga prenumerationsavgifter — bara snabba, källhänvisade svar under din fulla kontroll.
Viktiga funktioner i Perplexica
Citerade AI-svar
Varje svar innehåller källänkar så att du kan verifiera information och fördjupa dig utan att blint lita på AI-genererat innehåll.
Lokal LLM Support
Anslut Ollama för att köra modeller med öppen källkod helt på din hårdvara utan att skicka någon data till externa tjänster.
Multileverantörsflexibilitet
Växla mellan OpenAI, Claude, Groq och andra molnleverantörer från ett enda gränssnitt för att balansera kostnad och kapacitet.
Fullständig sökintegritet
Alla sökningar stannar på din VPS – annonsnätverk eller analysplattformar som spårar ditt beteende får ingen sökhistorik.
Varför köra Perplexica på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
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