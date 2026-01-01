Perplexica är en AI-driven svarsmotor med öppen källkod som körs helt på din egen hårdvara. Den söker på webben och sammanställer korrekta svar med angivna källor, och stöder både lokala LLM:er via Ollama och molnleverantörer som OpenAI, Claude och Groq — så du väljer den modell som passar dina krav på integritet och prestanda.

Att själv hosta Perplexica håller varje sökfråga privat på din server. Till skillnad från molnbaserade AI-sökprodukter finns ingen användningsspårning, ingen loggning av sökfrågor av tredje part och inga prenumerationsavgifter — bara snabba, källhänvisade svar under din fulla kontroll.