Upp till 69 % rabatt pÃ¥ Kanboard

Deploy Kanboard in one click installation.

Free, open-source Kanban project management with customizable boards, swimlanes, and built-in time tracking.

Lansera din applikation direkt
Gratis automatiska sÃ¤kerhetskopior varje vecka
AI-hanterad VPS
60,90kr/mÃ¥n
VÃ¤lj plan
30-dagars pengarna-tillbaka-garanti
Deploy Kanboard in one click installation.

VÃ¤lj en VPS-prenumeration fÃ¶r Kanboard

69% rabatt
KVM 1
193,90kr
60,90kr/mÃ¥n
VÃ¤lj plan
FÃ¶rnyas fÃ¶r 132,90 kr/mÃ¥n i 2 Ã¥r. SÃ¤g upp nÃ¤r som helst.
1 vCPU-kÃ¤rna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
PopulÃ¤rast
64% rabatt
KVM 2
238,90kr
86,90kr/mÃ¥n
VÃ¤lj plan
FÃ¶rnyas fÃ¶r 166,90 kr/mÃ¥n i 2 Ã¥r. SÃ¤g upp nÃ¤r som helst.
2 vCPU-kÃ¤rnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mÃ¥n
VÃ¤lj plan
FÃ¶rnyas fÃ¶r 310,90 kr/mÃ¥n i 2 Ã¥r. SÃ¤g upp nÃ¤r som helst.
4 vCPU-kÃ¤rnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mÃ¥n
VÃ¤lj plan
FÃ¶rnyas fÃ¶r 553,90 kr/mÃ¥n i 2 Ã¥r. SÃ¤g upp nÃ¤r som helst.
8 vCPU-kÃ¤rnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 1
193,90kr
60,90kr/mÃ¥n
VÃ¤lj plan
FÃ¶rnyas fÃ¶r 132,90 kr/mÃ¥n i 2 Ã¥r. SÃ¤g upp nÃ¤r som helst.
1 vCPU-kÃ¤rna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
PopulÃ¤rast
64% rabatt
KVM 2
238,90kr
86,90kr/mÃ¥n
VÃ¤lj plan
FÃ¶rnyas fÃ¶r 166,90 kr/mÃ¥n i 2 Ã¥r. SÃ¤g upp nÃ¤r som helst.
2 vCPU-kÃ¤rnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mÃ¥n
VÃ¤lj plan
FÃ¶rnyas fÃ¶r 310,90 kr/mÃ¥n i 2 Ã¥r. SÃ¤g upp nÃ¤r som helst.
4 vCPU-kÃ¤rnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mÃ¥n
VÃ¤lj plan
FÃ¶rnyas fÃ¶r 553,90 kr/mÃ¥n i 2 Ã¥r. SÃ¤g upp nÃ¤r som helst.
8 vCPU-kÃ¤rnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd

Varje plan har allt du behÃ¶ver och mer

Docker manager
Snabb Ã¥tkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nÃ¤tverkshastighet
Offentligt API
Datacenter Ã¶ver hela vÃ¤rlden
Gratis domÃ¤n i 1 Ã¥r
Docker manager
Snabb Ã¥tkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nÃ¤tverkshastighet
Offentligt API
Datacenter Ã¶ver hela vÃ¤rlden
Gratis domÃ¤n i 1 Ã¥r

Alla planer betalas i fÃ¶rskott. MÃ¥nadspriset Ã¥terspeglar det totala planpriset delat med din plans antal mÃ¥nader.

Vad du kan bygga med Kanboard

Kanboard is a focused, open-source Kanban project management tool that keeps workflow visualization simple and effective. Teams get customizable boards with swimlanes, work-in-progress limits, task management with subtasks and attachments, time tracking, and built-in analytics â€” all in a clean interface without unnecessary complexity.

Self-hosting Kanboard on your own VPS means project data, client information, and internal roadmaps stay entirely under your control. There are no per-seat fees, no storage limits, and no vendor lock-in â€” just a reliable, extensible tool that scales with your team through plugins, webhooks, and a full REST API.

Kom igÃ¥ng nu
Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i Kanboard

Visual Kanban Boards

Customizable columns, swimlanes, and work-in-progress limits give teams clear visibility of workflow bottlenecks and capacity.

Task Management

Manage tasks with subtasks, file attachments, comments, custom fields, time estimates, and automatic recurrence rules.

Built-In Analytics

Cumulative flow diagrams, burn charts, and lead time reports provide data-driven insight into team throughput and process efficiency.

Flexible Authentication

Support LDAP, OAuth, SAML, and two-factor authentication so Kanboard integrates with your existing identity management infrastructure.

Automation & API

Trigger actions automatically based on board events, connect via webhooks, or build custom integrations using the comprehensive REST API.

VarfÃ¶r kÃ¶ra Kanboard pÃ¥ Hostinger

Lansera med ett klick

FÃ¥ igÃ¥ng din applikation direkt med en fÃ¤rdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

SÃ¤kerhet du kan lita pÃ¥

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvÃ¤gg, DDoS-skydd och kontinuerlig Ã¶vervakning.

SÃ¤kerhet du kan lita pÃ¥

Inbyggd Docker manager

KÃ¶r och hantera flera Docker-containers frÃ¥n ett stÃ¤lle. Implementera, uppdatera och Ã¶vervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Lansera med ett klick

FÃ¥ igÃ¥ng din applikation direkt med en fÃ¤rdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

SÃ¤kerhet du kan lita pÃ¥

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvÃ¤gg, DDoS-skydd och kontinuerlig Ã¶vervakning.

SÃ¤kerhet du kan lita pÃ¥

Inbyggd Docker manager

KÃ¶r och hantera flera Docker-containers frÃ¥n ett stÃ¤lle. Implementera, uppdatera och Ã¶vervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Rekommenderad serverplats:

Kontrollerar...

Lansera lokalt. VÃ¤x globalt.

VÃ¤lj en serverplats nÃ¤rmare din mÃ¥lgrupp och Ã¶ka laddningshastigheterna. Vi har datacenter i Nordamerika, Europa, Asien och Sydamerika.
Kom igÃ¥ng nu
Lansera lokalt. VÃ¤x globalt.

Docker VPS hosting du kan lita pÃ¥

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Jag Ã¤r otroligt nÃ¶jd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid Ã¤r av hÃ¶gsta klass, vilket gÃ¶r att min webbplats fungerar smidigt. NÃ¤r jag Ã¤n har behÃ¶vt hjÃ¤lp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjÃ¤lpsamma.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Allt gÃ¥r snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mÃ¤nsklig chatt ifall AI inte kan lÃ¶sa din frÃ¥ga. Och VPS-servern Ã¤r helt enkelt grym, inga upp- och nedgÃ¥ngar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni Ã¤r grymma ðŸš€

Noel
Noel

Ã„ntligen ett VPS-hostingfÃ¶retag som gÃ¶r det rÃ¤tt! PrisvÃ¤rt. UtmÃ¤rkt portal som respekterar anvÃ¤ndarnas tid. SÃ¶mlÃ¶sa sÃ¤kerhetskopior. Bra support. PÃ¥litligt. KÃ¤nns stabilt.

Omkar
Omkar

Jag kontaktade Hostinger support efter att ha fÃ¶rlorat Ã¥tkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag Ã¤r superimponerad. Kodee och Mohammad frÃ¥n supportteamet var otroligt tÃ¥lmodiga och noggranna.

Sylvain
Sylvain

Stort tack till Carla fÃ¶r att hon hjÃ¤lpte mig med denna N8N-uppgradering pÃ¥ min Hostinger VPS. Professionell och kunnig, tusen tack Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS Ã¤r helt fantastisk. Det fungerar alltid. Det Ã¤r alltid snabbt och stabilt. Aldrig nere, kraschar aldrig.

Martin K
Martin K

FÃ¶retaget Ã¤r toppen, jag Ã¤r vÃ¤ldigt nÃ¶jd med tjÃ¤nsterna jag anvÃ¤nder genom dem. Inte lika dyra som vissa stÃ¤llen, och de har riktigt bra VPS-instÃ¤llningar och prenumerationer.

30-dagars pengarna-tillbaka-garanti

Prova riskfritt med vÃ¥r 30-dagars pengarna-tillbaka-garanti. Se vÃ¥r Ã¥terbetalningspolicy fÃ¶r mer information.

Kom igÃ¥ng nu

Utforska fler appar att distribuera

AFFiNE

AFFiNE

Allt-i-ett arbetsyta fÃ¶r dokument, whiteboards och databaser med AI.

Distribuera
AppFlowy

AppFlowy

AppFlowy Ã¤r en AI-driven arbetsyta med Ã¶ppen kÃ¤llkod och ett Notion-alternativ

Distribuera
BeaverHabits

BeaverHabits

Minimalistisk sjÃ¤lvhyst vanespÃ¥rare fokuserad pÃ¥ dagliga incheckningar och serier

Distribuera
Se alla applikationer

Vi bryr oss om din integritet

Denna webbplats anvÃ¤nder cookies som behÃ¶vs fÃ¶r att webbplatsen ska fungera korrekt och fÃ¶r att fÃ¥ data om hur du interagerar med den, samt fÃ¶r marknadsfÃ¶ringssyften. Genom att acceptera godkÃ¤nner du att lagra cookies pÃ¥ din enhet fÃ¶r annonsinriktning, anpassning och analys enligt beskrivningen i vÃ¥r Cookiepolicy.