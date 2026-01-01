Deploy Kanboard in one click installation.
Free, open-source Kanban project management with customizable boards, swimlanes, and built-in time tracking.
VÃ¤lj en VPS-prenumeration fÃ¶r Kanboard
Varje plan har allt du behÃ¶ver och mer
Vad du kan bygga med Kanboard
Kanboard is a focused, open-source Kanban project management tool that keeps workflow visualization simple and effective. Teams get customizable boards with swimlanes, work-in-progress limits, task management with subtasks and attachments, time tracking, and built-in analytics â€” all in a clean interface without unnecessary complexity.
Self-hosting Kanboard on your own VPS means project data, client information, and internal roadmaps stay entirely under your control. There are no per-seat fees, no storage limits, and no vendor lock-in â€” just a reliable, extensible tool that scales with your team through plugins, webhooks, and a full REST API.
Viktiga funktioner i Kanboard
Visual Kanban Boards
Customizable columns, swimlanes, and work-in-progress limits give teams clear visibility of workflow bottlenecks and capacity.
Task Management
Manage tasks with subtasks, file attachments, comments, custom fields, time estimates, and automatic recurrence rules.
Built-In Analytics
Cumulative flow diagrams, burn charts, and lead time reports provide data-driven insight into team throughput and process efficiency.
Flexible Authentication
Support LDAP, OAuth, SAML, and two-factor authentication so Kanboard integrates with your existing identity management infrastructure.
Automation & API
Trigger actions automatically based on board events, connect via webhooks, or build custom integrations using the comprehensive REST API.
VarfÃ¶r kÃ¶ra Kanboard pÃ¥ Hostinger
Lansera med ett klick
FÃ¥ igÃ¥ng din applikation direkt med en fÃ¤rdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
SÃ¤kerhet du kan lita pÃ¥
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvÃ¤gg, DDoS-skydd och kontinuerlig Ã¶vervakning.
Inbyggd Docker manager
KÃ¶r och hantera flera Docker-containers frÃ¥n ett stÃ¤lle. Implementera, uppdatera och Ã¶vervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
FÃ¥ igÃ¥ng din applikation direkt med en fÃ¤rdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
SÃ¤kerhet du kan lita pÃ¥
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvÃ¤gg, DDoS-skydd och kontinuerlig Ã¶vervakning.
Inbyggd Docker manager
KÃ¶r och hantera flera Docker-containers frÃ¥n ett stÃ¤lle. Implementera, uppdatera och Ã¶vervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita pÃ¥
Jag Ã¤r otroligt nÃ¶jd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid Ã¤r av hÃ¶gsta klass, vilket gÃ¶r att min webbplats fungerar smidigt. NÃ¤r jag Ã¤n har behÃ¶vt hjÃ¤lp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjÃ¤lpsamma.
Allt gÃ¥r snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mÃ¤nsklig chatt ifall AI inte kan lÃ¶sa din frÃ¥ga. Och VPS-servern Ã¤r helt enkelt grym, inga upp- och nedgÃ¥ngar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni Ã¤r grymma ðŸš€
Ã„ntligen ett VPS-hostingfÃ¶retag som gÃ¶r det rÃ¤tt! PrisvÃ¤rt. UtmÃ¤rkt portal som respekterar anvÃ¤ndarnas tid. SÃ¶mlÃ¶sa sÃ¤kerhetskopior. Bra support. PÃ¥litligt. KÃ¤nns stabilt.
Jag kontaktade Hostinger support efter att ha fÃ¶rlorat Ã¥tkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag Ã¤r superimponerad. Kodee och Mohammad frÃ¥n supportteamet var otroligt tÃ¥lmodiga och noggranna.
Stort tack till Carla fÃ¶r att hon hjÃ¤lpte mig med denna N8N-uppgradering pÃ¥ min Hostinger VPS. Professionell och kunnig, tusen tack Carla.
Hostinger VPS Ã¤r helt fantastisk. Det fungerar alltid. Det Ã¤r alltid snabbt och stabilt. Aldrig nere, kraschar aldrig.
FÃ¶retaget Ã¤r toppen, jag Ã¤r vÃ¤ldigt nÃ¶jd med tjÃ¤nsterna jag anvÃ¤nder genom dem. Inte lika dyra som vissa stÃ¤llen, och de har riktigt bra VPS-instÃ¤llningar och prenumerationer.