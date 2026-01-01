Gerrit är ett öppen källkod, webbaserat kodgranskningssystem byggt ovanpå Git. Varje ändring skickas in som en patchuppsättning – en versionshanterad granskningsenhet – som teammedlemmar utvärderar genom inbäddade kommentarer, röstgodkännanden och konfigurerbara inlämningsregler innan den kan slås samman. Ursprungligen skapat på Google och används av Android, Chromium och Qt, ger Gerrit strukturerad granskningsdisciplin till alla ingenjörsteam.

Att själva hosta Gerrit på er egen VPS ger er fullständig kontroll över förråd, åtkomstbehörigheter och arbetsflöden för kodgranskning. Med en bootstrap där den första användaren blir administratör, detaljerade åtkomstregler per projekt och ett plugin-ekosystem med över 100 tillägg, är det byggt för team som behöver revisionsspår och strikta kvalitetsgrindar för kod utan att förlita sig på tredjepartsplattformar.