Installera Gerrit med ett klick
En företagsklassad plattform för kodgranskning som Android, Chromium och stora open source-projekt världen över litar på.
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Vad du kan bygga med Gerrit
Gerrit är ett öppen källkod, webbaserat kodgranskningssystem byggt ovanpå Git. Varje ändring skickas in som en patchuppsättning – en versionshanterad granskningsenhet – som teammedlemmar utvärderar genom inbäddade kommentarer, röstgodkännanden och konfigurerbara inlämningsregler innan den kan slås samman. Ursprungligen skapat på Google och används av Android, Chromium och Qt, ger Gerrit strukturerad granskningsdisciplin till alla ingenjörsteam.
Att själva hosta Gerrit på er egen VPS ger er fullständig kontroll över förråd, åtkomstbehörigheter och arbetsflöden för kodgranskning. Med en bootstrap där den första användaren blir administratör, detaljerade åtkomstregler per projekt och ett plugin-ekosystem med över 100 tillägg, är det byggt för team som behöver revisionsspår och strikta kvalitetsgrindar för kod utan att förlita sig på tredjepartsplattformar.
Viktiga funktioner i Gerrit
Patch-baserat arbetsflöde för granskning
Man skickar in varje kodändring som en versionshanterad patchuppsättning, vilket ger granskare en tydlig överblick över varje iteration och den fullständiga revisionshistoriken.
Finkorniga behörigheter
Definiera projekt-, gren- och åtgärdsbaserade åtkomstregler för individer och grupper, inklusive force-push och inlämningsrättigheter.
Inline kodkommentering
Lämna kommentarer på specifika kodrader och svara direkt i texten för att direkt koppla granskningsdiskussioner till den kod de refererar till.
CI/CD-integration
Utlös Jenkins, Zuul eller något CI-system automatiskt vid nya patchuppsättningar via webhooks och det inbyggda Events Stream API:et.
Plugin-ekosystem
Utöka Gerrit med över 100 community-insticksmoduler för LDAP-autentisering, mätvärden, aviseringar och anpassade granskningsarbetsflöden.
Flerlagringsplatshantering
Hantera och granska ändringar över flera Git-förråd från en enda instans med enhetlig åtkomstkontroll och granskningsloggar.
Varför köra Gerrit på Hostinger
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Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
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Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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