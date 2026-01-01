Installera Kodi med en klicksinstallation.
Huvudlös Kodi mediebiblioteksserver för att centralisera och dela din mediedatabas över flera Kodi-instanser.
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Vad du kan bygga med Kodi
Denna huvudlösa Kodi-installation kör en persistent mediebiblioteksserver utan skärm, vilket gör det möjligt för flera Kodi-klienter i ditt nätverk att dela en enda centraliserad MariaDB-stödd databas. Istället för att varje Kodi-instans upprätthåller sitt eget separata bibliotek, ansluter alla klienter till den delade databasen för en enhetlig visningshistorik, betyg och metadata. Ett inbyggt webbgränssnitt låter dig hantera mediekällor, utlösa biblioteksskanningar och installera tillägg från vilken webbläsare som helst.
Självhosting på en VPS gör ditt delade Kodi-bibliotek alltid tillgängligt för varje klient i ditt nätverk, oavsett om någon annan maskin körs. Anslut dina andra Kodi-installationer till installationens databas- och webbgränssnittsportar för att börja dela ditt bibliotek.
Viktiga funktioner i Kodi
Centraliserat mediebibliotek
Hosta en delad MariaDB-baserad mediadatabas som alla dina Kodi-klienter ansluter till, vilket eliminerar dubbla bibliotek och håller visningshistoriken synkroniserad.
Webbläsarbaserad hantering
Konfigurera mediekällor, sök efter nytt innehåll och hantera tillägg via Kodis webbgränssnitt utan att behöva en fysisk skärm.
Samlad tittarhistorik
Alla anslutna Kodi-klienter delar samma visningsförlopp, betyg och metadata, så att ni kan återuppta innehåll från vilken enhet som helst.
Alltid på biblioteksserver
En VPS håller din biblioteksserver tillgänglig dygnet runt, även när personliga datorer eller mediaspelare är avstängda.
Tilläggshantering
Installera och hantera Kodi-tillägg fjärrstyrt via webbgränssnittet, vilket utökar funktionaliteten utan direkt åtkomst till containern.
Varför köra Kodi på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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