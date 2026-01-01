Denna huvudlösa Kodi-installation kör en persistent mediebiblioteksserver utan skärm, vilket gör det möjligt för flera Kodi-klienter i ditt nätverk att dela en enda centraliserad MariaDB-stödd databas. Istället för att varje Kodi-instans upprätthåller sitt eget separata bibliotek, ansluter alla klienter till den delade databasen för en enhetlig visningshistorik, betyg och metadata. Ett inbyggt webbgränssnitt låter dig hantera mediekällor, utlösa biblioteksskanningar och installera tillägg från vilken webbläsare som helst.

Självhosting på en VPS gör ditt delade Kodi-bibliotek alltid tillgängligt för varje klient i ditt nätverk, oavsett om någon annan maskin körs. Anslut dina andra Kodi-installationer till installationens databas- och webbgränssnittsportar för att börja dela ditt bibliotek.