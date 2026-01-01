Installera Screego med ettklicksinstallation.
Självhostad skärmdelningsserver med ett inbyggt TURN-relä för tillförlitliga WebRTC-anslutningar genom vilken brandvägg som helst.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Screego
Screego är en skärmdelningsserver med öppen källkod som låter team samarbeta på distans utan att dirigera känsligt skärminnehåll via en tredjeparts-SaaS. Den använder WebRTC för strömning med låg latens och inkluderar en TURN-reläserver så att anslutningar lyckas genom restriktiva företagsbrandväggar och symmetrisk NAT – vilket eliminerar den vanligaste anledningen till att skärmdelning misslyckas i andra verktyg.
Att distribuera Screego på din egen VPS ger dig en permanent skärmdelningsslutpunkt under din fulla kontroll. Inga begränsningar för möteskapacitet, inga prenumerationskostnader per värd och ingen tredjepartsåtkomst till det delade innehållet. Deltagare ansluter via vilken modern webbläsare som helst utan att några tillägg eller nedladdningar krävs.
Viktiga funktioner i Screego
Inbyggt TURN-relä
Screego inkluderar en TURN/STUN-server så att WebRTC-anslutningar lyckas genom företagsbrandväggar och symmetrisk NAT utan att kräva en extern relätjänst.
Pluginfri anslutning
Tittare ansluter till rum via en delad länk i valfri modern webbläsare – du behöver varken tillägg, klientnedladdning eller kontoregistrering.
Flera samtidiga rum
Kör valfritt antal oberoende skärmdelningssessioner samtidigt, var och en med sin egen inbjudningslänk och isolerade ström.
Inga kapacitetsgränser
Erbjud obegränsat antal sessioner med obegränsat antal deltagare — dina VPS-resurser bestämmer kapaciteten, inte en prisnivå.
Prometheus-mätvärden
Exponera en /metrics-slutpunkt för Prometheus-skrapning för att spåra aktiva rum, TURN-anslutningar och reläbandbredd över tid.
Varför köra Screego på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
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