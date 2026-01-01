Screego är en skärmdelningsserver med öppen källkod som låter team samarbeta på distans utan att dirigera känsligt skärminnehåll via en tredjeparts-SaaS. Den använder WebRTC för strömning med låg latens och inkluderar en TURN-reläserver så att anslutningar lyckas genom restriktiva företagsbrandväggar och symmetrisk NAT – vilket eliminerar den vanligaste anledningen till att skärmdelning misslyckas i andra verktyg.

Att distribuera Screego på din egen VPS ger dig en permanent skärmdelningsslutpunkt under din fulla kontroll. Inga begränsningar för möteskapacitet, inga prenumerationskostnader per värd och ingen tredjepartsåtkomst till det delade innehållet. Deltagare ansluter via vilken modern webbläsare som helst utan att några tillägg eller nedladdningar krävs.