Installera Jellyseerr med ett klick.
Mediebegäranshanteringsverktyg som låter användare upptäcka och begära filmer och TV-serier för Jellyfin, Emby och Plex.
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Vad du kan bygga med Jellyseerr
Jellyseerr är ett gränssnitt för mediebegäran och hantering för egenhostade medieservrar, utformat för att ge användare ett smidigt sätt att upptäcka och begära innehåll utan direkt åtkomst till Sonarr eller Radarr. Användare bläddrar i en rik katalog, skickar in begäranden och får meddelanden när innehåll blir tillgängligt – medan administratörer godkänner begäranden och hanterar uppfyllandet via en tydlig översikt.
Att egenhosta Jellyseerr vid sidan av din medieserver behåller all begärandehistorik, användarkonton och integrationsuppgifter på din egen VPS. Användare kan bläddra och begära innehåll dygnet runt från vilken enhet som helst, med enkel inloggning från sina befintliga Jellyfin-, Emby- eller Plex-konton, vilket gör upplevelsen sömlös från det ögonblick de loggar in.
Viktiga funktioner i Jellyseerr
Jellyfin SSO
Användare loggar in med sina befintliga Jellyfin-, Emby- eller Plex-inloggningsuppgifter – du behöver inte skapa ett separat konto för dina befintliga medieserveranvändare.
Sonarr och Radarr-integration
Sonarr eller Radarr tar emot godkända förfrågningar direkt och laddar automatiskt ner samt lägger till dem i biblioteket, utan manuella steg från administratören.
Arbetsflöde för godkännandebegäran
Administratörer granskar väntande förfrågningar från en central översikt och godkänner eller nekar dem med ett enda klick innan utförandet påbörjas.
Granulära behörigheter
Rollbaserad åtkomstkontroll med användarspecifika begärandekvoter och begränsningar förhindrar att en enskild användare överbelastar nedladdningsköerna.
Multikanalsaviseringar
Meddela användare via Discord, Telegram, Slack, e-post, Pushover och webhooks när deras efterfrågade innehåll är tillgängligt att titta på.
Varför köra Jellyseerr på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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