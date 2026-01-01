Jellyseerr är ett gränssnitt för mediebegäran och hantering för egenhostade medieservrar, utformat för att ge användare ett smidigt sätt att upptäcka och begära innehåll utan direkt åtkomst till Sonarr eller Radarr. Användare bläddrar i en rik katalog, skickar in begäranden och får meddelanden när innehåll blir tillgängligt – medan administratörer godkänner begäranden och hanterar uppfyllandet via en tydlig översikt.

Att egenhosta Jellyseerr vid sidan av din medieserver behåller all begärandehistorik, användarkonton och integrationsuppgifter på din egen VPS. Användare kan bläddra och begära innehåll dygnet runt från vilken enhet som helst, med enkel inloggning från sina befintliga Jellyfin-, Emby- eller Plex-konton, vilket gör upplevelsen sömlös från det ögonblick de loggar in.