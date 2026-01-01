Netdata är en öppen källkodsbaserad plattform för realtidsövervakning av infrastruktur. Den samlar in tusentals mått per sekund från dina servrar, containrar, applikationer och molntjänster. Till skillnad från traditionella övervakningsstackar som kräver separata lager för datainsamling, lagring och visualisering, paketerar Netdata alla tre i en enda lättviktsagent. Den levererar livedashboards inom sekunder efter distribution, och du behöver inte manuellt konfigurera vanliga tjänster.

Med över 78 000 GitHub-stjärnor och 500 miljoner Docker-nedladdningar är Netdata en av de mest spridda självhostade övervakningslösningarna. Att köra det på din egen VPS håller alla infrastrukturmått privata inom ditt nätverk. Du får då full kontroll över lagringspolicyer, aviseringsregler och dashboardåtkomst.