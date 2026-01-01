Installera Netdata med ett klick.
Realtidsövervakning av infrastruktur med 1-sekunds granularitet, över 800 integrationer och kräver ingen konfiguration.
Välj en VPS-prenumeration för Netdata
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Netdata
Netdata är en öppen källkodsbaserad plattform för realtidsövervakning av infrastruktur. Den samlar in tusentals mått per sekund från dina servrar, containrar, applikationer och molntjänster. Till skillnad från traditionella övervakningsstackar som kräver separata lager för datainsamling, lagring och visualisering, paketerar Netdata alla tre i en enda lättviktsagent. Den levererar livedashboards inom sekunder efter distribution, och du behöver inte manuellt konfigurera vanliga tjänster.
Med över 78 000 GitHub-stjärnor och 500 miljoner Docker-nedladdningar är Netdata en av de mest spridda självhostade övervakningslösningarna. Att köra det på din egen VPS håller alla infrastrukturmått privata inom ditt nätverk. Du får då full kontroll över lagringspolicyer, aviseringsregler och dashboardåtkomst.
Viktiga funktioner i Netdata
1 sekunds metrisk granularitet
Fångar upp CPU-toppar, minnesbelastning och latensspikar som avsökningsintervall på 10 eller 60 sekunder missar helt.
800+ automatiskt upptäckta integrationer
Automatiskt upptäcker och övervakar databaser, webbservrar, meddelandeköer och molntjänster som körs på värden — inga konfigurationsfiler behövs.
ML-driven avvikelsedetektering
Tränar en anomalimodell per mått och upptäcker ovanliga mönster innan de orsakar avbrott, utan manuell tröskeljustering.
Docker container-övervakning
Upptäcker alla körande behållare via Docker-socketen och spårar CPU, minne, nätverks-I/O och diskanvändning per behållare.
Förkonfigurerat aviseringsbibliotek
Inkluderar hundratals beprövade varningar som täcker operativsystem, databaser och applikationsmått — aktiva omedelbart efter driftsättning.
Varför köra Netdata på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
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