Installera NextChat med ett klick.
Självhostat AI-chattgränssnitt som stöder OpenAI, Claude, Gemini och över 20 leverantörer genom ett enda polerat gränssnitt.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med NextChat
NextChat (tidigare ChatGPT-Next-Web) är ett chattgränssnitt med öppen källkod med över 88 000 GitHub-stjärnor — den mest stjärnmärkta egenhostade AI-chattklienten som finns tillgänglig. Den ansluter till OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, DeepSeek och dussintals andra leverantörer, så att du kan chatta med vilken LLM som helst via ett konsekvent användargränssnitt utan att växla mellan översikter eller betala för en tredjeparts-wrapper-tjänst.
Att egenhosta NextChat håller dina API-nycklar och konversationshistorik privata. Du kan låsa åtkomsten med en lösenordskod, och all chattdata lagras i användarens webbläsare — det finns ingen databas att hantera och ingen datalagring på serversidan.
Viktiga funktioner i NextChat
Multileverantörsstöd
Anslut till OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, DeepSeek, Azure OpenAI och 20+ andra leverantörer från ett enda gränssnitt utan att byta verktyg.
Inbyggt promptbibliotek
Hundratals förbyggda systemprompter för skrivande, kodning, analys och översättning – eller skapa och spara dina egna anpassade mallar.
Åtkomstkodskydd
Begränsa vem som kan använda din instans med en lösenordskod och förhindra obehörig användning av dina API-nycklar när den är offentligt tillgänglig.
Ingen databas krävs
Användarens webbläsare lagrar alla konversationer — servern förblir tillståndslös, vilket gör driftsättning och underhåll minimalt.
Markdown och kodrendering
Svar har fullt Markdown-stöd inklusive syntaxmarkerade kodblock, tabeller, LaTeX-matematik och inbäddad HTML.
MCP pluginstöd
Aktivera Modellkontextprotokoll (MCP) för att utöka assistenten med externa verktyg, filåtkomst och anpassade integrationer.
Varför köra NextChat på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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