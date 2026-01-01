NextChat (tidigare ChatGPT-Next-Web) är ett chattgränssnitt med öppen källkod med över 88 000 GitHub-stjärnor — den mest stjärnmärkta egenhostade AI-chattklienten som finns tillgänglig. Den ansluter till OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, DeepSeek och dussintals andra leverantörer, så att du kan chatta med vilken LLM som helst via ett konsekvent användargränssnitt utan att växla mellan översikter eller betala för en tredjeparts-wrapper-tjänst.

Att egenhosta NextChat håller dina API-nycklar och konversationshistorik privata. Du kan låsa åtkomsten med en lösenordskod, och all chattdata lagras i användarens webbläsare — det finns ingen databas att hantera och ingen datalagring på serversidan.