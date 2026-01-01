Logseq är en sekretessfokuserad kunskapshanterings- och skissplattform med öppen källkod – blockbaserade anteckningar, dubbelriktade länkar, dagliga journaler, grafliknande anteckningsrelationer och en sökbar kunskapsbas, allt skrivet i Markdown- eller Org-mode-filer på disk. Logseq Web App är en statisk SPA som körs helt i din webbläsare; denna mall hostar den själv så att JavaScriptet som driver dina anteckningar kommer från infrastruktur du kontrollerar istället för en tredje part.

Du sparar anteckningar lokalt i din webbläsare via File System Access API, vilket innebär att datan aldrig rör servern som hostar SPA:n – perfekt för "Jag litar på mitt eget CDN"-arbetsflöden där användaren vill ha Logseq-gränssnittet men inte vill vara beroende av logseq.com eller någon molnsynkroniseringsleverantör. Kombinera distributionen med Logseq-skrivbordsappen, git-synkronisering eller iCloud/OneDrive-mappsynkronisering för åtkomst över flera enheter till samma anteckningsfiler.