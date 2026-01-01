Distribuera Logseq med ettklicksinstallation.
Självhostad sekretessfokuserad kunskapsbas och struktureringsverktyg som levereras som en snabb statisk webbapp, med anteckningar lagrade i din webbläsarstyrda lokala mapp.
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Vad du kan bygga med Logseq
Logseq är en sekretessfokuserad kunskapshanterings- och skissplattform med öppen källkod – blockbaserade anteckningar, dubbelriktade länkar, dagliga journaler, grafliknande anteckningsrelationer och en sökbar kunskapsbas, allt skrivet i Markdown- eller Org-mode-filer på disk. Logseq Web App är en statisk SPA som körs helt i din webbläsare; denna mall hostar den själv så att JavaScriptet som driver dina anteckningar kommer från infrastruktur du kontrollerar istället för en tredje part.
Du sparar anteckningar lokalt i din webbläsare via File System Access API, vilket innebär att datan aldrig rör servern som hostar SPA:n – perfekt för "Jag litar på mitt eget CDN"-arbetsflöden där användaren vill ha Logseq-gränssnittet men inte vill vara beroende av logseq.com eller någon molnsynkroniseringsleverantör. Kombinera distributionen med Logseq-skrivbordsappen, git-synkronisering eller iCloud/OneDrive-mappsynkronisering för åtkomst över flera enheter till samma anteckningsfiler.
Viktiga funktioner i Logseq
Blockbaserad dispositionsverktyg
Varje rad är ett dragbart block med dubbelriktade länkar, inbäddningar och referenser — perfekt för icke-linjära tänkare och PKM-arbetsflöden.
Markdown och Org-mode
Anteckningar är vanliga Markdown- eller Org-mode-filer som lagras på disk, så att de förblir redigerbara i vilken textredigerare som helst och överlever ett eventuellt framtida Logseq-slut.
Daglig dagbok
Dagliga anteckningssidor skapar en logg över tankar och idéer som synliggör mönster över tid och länkar enkelt till ämnessidor.
Grafvy
Visualisera relationerna mellan anteckningar som en interaktiv graf, vilket gör det enklare att upptäcka dolda kopplingar i en växande kunskapsbas.
Frågor och mallar
Kör Datalog-frågor mot din kunskapsbas och skapa återanvändbara mallar för mötesanteckningar, böcker, projekt och återkommande arbetsflöden.
Med integritetsfokus i designen
Webbapplikationen körs helt på klientsidan; anteckningar lagras i en webbläsarkontrollerad lokal mapp och lämnar aldrig din enhet om du inte väljer att aktivera git-synkronisering eller ett annat synkroniseringslager.
Varför köra Logseq på Hostinger
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Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
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Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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