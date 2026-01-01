Upp till 69 % rabatt på Logseq

Distribuera Logseq med ettklicksinstallation.

Självhostad sekretessfokuserad kunskapsbas och struktureringsverktyg som levereras som en snabb statisk webbapp, med anteckningar lagrade i din webbläsarstyrda lokala mapp.

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AI-hanterad VPS
60,90kr/mån
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Distribuera Logseq med ettklicksinstallation.

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69% rabatt
KVM 1
193,90kr
60,90kr/mån
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Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
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238,90kr
86,90kr/mån
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2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
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398,90kr
121,90kr/mån
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Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
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16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
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Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 1
193,90kr
60,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
64% rabatt
KVM 2
238,90kr
86,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd

Varje plan har allt du behöver och mer

Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år
Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Vad du kan bygga med Logseq

Logseq är en sekretessfokuserad kunskapshanterings- och skissplattform med öppen källkod – blockbaserade anteckningar, dubbelriktade länkar, dagliga journaler, grafliknande anteckningsrelationer och en sökbar kunskapsbas, allt skrivet i Markdown- eller Org-mode-filer på disk. Logseq Web App är en statisk SPA som körs helt i din webbläsare; denna mall hostar den själv så att JavaScriptet som driver dina anteckningar kommer från infrastruktur du kontrollerar istället för en tredje part.

Du sparar anteckningar lokalt i din webbläsare via File System Access API, vilket innebär att datan aldrig rör servern som hostar SPA:n – perfekt för "Jag litar på mitt eget CDN"-arbetsflöden där användaren vill ha Logseq-gränssnittet men inte vill vara beroende av logseq.com eller någon molnsynkroniseringsleverantör. Kombinera distributionen med Logseq-skrivbordsappen, git-synkronisering eller iCloud/OneDrive-mappsynkronisering för åtkomst över flera enheter till samma anteckningsfiler.

Kom igång nu
Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i Logseq

Blockbaserad dispositionsverktyg

Varje rad är ett dragbart block med dubbelriktade länkar, inbäddningar och referenser — perfekt för icke-linjära tänkare och PKM-arbetsflöden.

Markdown och Org-mode

Anteckningar är vanliga Markdown- eller Org-mode-filer som lagras på disk, så att de förblir redigerbara i vilken textredigerare som helst och överlever ett eventuellt framtida Logseq-slut.

Daglig dagbok

Dagliga anteckningssidor skapar en logg över tankar och idéer som synliggör mönster över tid och länkar enkelt till ämnessidor.

Grafvy

Visualisera relationerna mellan anteckningar som en interaktiv graf, vilket gör det enklare att upptäcka dolda kopplingar i en växande kunskapsbas.

Frågor och mallar

Kör Datalog-frågor mot din kunskapsbas och skapa återanvändbara mallar för mötesanteckningar, böcker, projekt och återkommande arbetsflöden.

Med integritetsfokus i designen

Webbapplikationen körs helt på klientsidan; anteckningar lagras i en webbläsarkontrollerad lokal mapp och lämnar aldrig din enhet om du inte väljer att aktivera git-synkronisering eller ett annat synkroniseringslager.

Varför köra Logseq på Hostinger

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

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Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

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Välj en serverplats närmare din målgrupp och öka laddningshastigheterna. Vi har datacenter i Nordamerika, Europa, Asien och Sydamerika.
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