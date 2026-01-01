SerpBear är ett egenhostat SEO-rankningsverktyg med öppen källkod som övervakar hur dina domäner rankas för valda sökord på Google, Bing, Yahoo, Yandex och DuckDuckGo. Det hämtar dagliga SERP-positioner, kartlägger rankningshistorik och synliggör förändringar så att du kan reagera på algoritmändringar, innehållsuppdateringar och konkurrentaktivitet utan att betala per-sökord-avgifter till en SaaS-tjänst för rankningsspårning.

Att egenhosta SerpBear på din egen VPS ger dig obegränsat antal domäner och sökord, valfri Google Search Console-integration för visningar och klick, och e-post- eller webhook-aviseringar när rankningar ändras. Datan finns i din infrastruktur, så att historiska rankningsarkiv förblir dina istället för att försvinna när en SaaS-prenumeration upphör.