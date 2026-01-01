Installera SerpBear med en klicksinstallation.
Självhostad rank tracker för att övervaka sökordsplaceringar på Google, Bing och andra sökmotorer.
Välj en VPS-prenumeration för SerpBear
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med SerpBear
SerpBear är ett egenhostat SEO-rankningsverktyg med öppen källkod som övervakar hur dina domäner rankas för valda sökord på Google, Bing, Yahoo, Yandex och DuckDuckGo. Det hämtar dagliga SERP-positioner, kartlägger rankningshistorik och synliggör förändringar så att du kan reagera på algoritmändringar, innehållsuppdateringar och konkurrentaktivitet utan att betala per-sökord-avgifter till en SaaS-tjänst för rankningsspårning.
Att egenhosta SerpBear på din egen VPS ger dig obegränsat antal domäner och sökord, valfri Google Search Console-integration för visningar och klick, och e-post- eller webhook-aviseringar när rankningar ändras. Datan finns i din infrastruktur, så att historiska rankningsarkiv förblir dina istället för att försvinna när en SaaS-prenumeration upphör.
Viktiga funktioner i SerpBear
Flermotorsspårning
Spåra sökordsplaceringar över Google, Bing, Yahoo, Yandex och DuckDuckGo från en enda översikt med historikdiagram per sökord.
Search Console-integration
Valfri Google Search Console-anslutning lägger till visningar, klickfrekvenser och upptäcktsdata till varje spårat sökord.
Mobil- och dator-SERP:ar
Kör separata spårare för mobila och stationära SERP:ar för att upptäcka enhetsspecifika rankningsskillnader som påverkar verklig trafik.
Land- och stadsinriktning
Konfigurera varje sökord med målland, språk och stad för att återspegla lokaliserade sökresultat istället för en enda global vy.
Meddelanden och exporter
E-post- och webhook-aviseringar utlöses vid rankningsändringar, och CSV-exporter förser externa kontrollpaneler eller kundrapporter utan manuell kopiering och inklistring.
Obegränsade nyckelord
Ingen prissättning per sökord — spåra så många domäner och sökord som dina VPS-resurser tillåter utan att behöva uppgradera prenumerationsnivåer.
Varför köra SerpBear på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
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