Installera DSpace med installation med ett klick.
Institutionsarkiv med öppen källkod för att bevara och dela akademisk forskning, avhandlingar och digitala samlingar.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med DSpace
DSpace är världens mest använda arkivplattform med öppen källkod, som driver över 2 000 institutionella arkiv vid universitet, bibliotek, museer och forskningsorganisationer. Den samlar in, organiserar och bevarar digitalt material i alla format — artiklar, avhandlingar, dataset, bilder och ljud — med rik Dublin Core-metadata och beständiga Handle-identifierare för permanent citering.
Att själv hosta DSpace på din egen VPS behåller fullt ägandeskap över vetenskapligt innehåll, bevarandepolicyer och åtkomstregler internt. Det medföljande REST API:et, Angular-gränssnittet, Solr-upptäcktslagret och OAI-PMH-slutpunkten ger institutioner en komplett arkivstack utan återkommande SaaS-avgifter eller leverantörslåsning.
Viktiga funktioner i DSpace
Objektversionering
Spåra flera versioner av artiklar, dataset och avhandlingar så att forskare kan uppdatera inlämningar utan att förlora citeringshistorik.
OAI-PMH-insamling
Inbyggd OAI-PMH-slutpunkt exponerar metadata för Google Scholar, BASE och andra aggregatorer för global upptäckbarhet.
Hantera beständiga ID:n
Varje objekt får en permanent Handle.net-identifierare så att länkar överlever URL-ändringar och institutionell omprofilering.
Solr-driven sökning
Dedikerad Solr-serverdel levererar facetterad sökning, fulltextsökning och användningsstatistik över miljontals objekt.
Konfigurerbara arbetsflöden
Inlämningsarbetsflöden per samling med redaktionella granskningssteg anpassar sig till fakultets-, biblioteks- och avdelningspolicyer.
COAR Notify är redo
Inbyggt stöd för COAR Notify-protokoll ansluter ditt arkiv till det framväxande ekosystemet för öppen kollegial granskning.
Varför köra DSpace på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
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