DSpace är världens mest använda arkivplattform med öppen källkod, som driver över 2 000 institutionella arkiv vid universitet, bibliotek, museer och forskningsorganisationer. Den samlar in, organiserar och bevarar digitalt material i alla format — artiklar, avhandlingar, dataset, bilder och ljud — med rik Dublin Core-metadata och beständiga Handle-identifierare för permanent citering.

Att själv hosta DSpace på din egen VPS behåller fullt ägandeskap över vetenskapligt innehåll, bevarandepolicyer och åtkomstregler internt. Det medföljande REST API:et, Angular-gränssnittet, Solr-upptäcktslagret och OAI-PMH-slutpunkten ger institutioner en komplett arkivstack utan återkommande SaaS-avgifter eller leverantörslåsning.