Matrix Conduit är en enkel, snabb och pålitlig Matrix-hemmaserver skriven i Rust. Designad som ett lättviktsalternativ till Synapse, levereras den som en enda binärfil med en inbäddad RocksDB-databas, vilket eliminerar behovet av PostgreSQL eller andra externa tjänster och sänker dramatiskt resursbehovet för att driva din egen chattserver.

Att själv hosta Conduit på en VPS ger dig fullt ägandeskap över meddelandehistorik, media och krypteringsnycklar, samtidigt som den fortfarande federerar med det globala Matrix-nätverket. End-to-end-kryptering är aktiverad som standard, och alla standard Matrix-klienter som Element, FluffyChat eller Cinny ansluter direkt, så din community fortsätter att använda de verktyg den redan känner till.