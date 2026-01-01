Installera Matrix Conduit med en klicksinstallation
Lättviktig Rust-baserad Matrix-hemserver för säker, federerad chatt med minimal resursförbrukning.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Matrix Conduit
Matrix Conduit är en enkel, snabb och pålitlig Matrix-hemmaserver skriven i Rust. Designad som ett lättviktsalternativ till Synapse, levereras den som en enda binärfil med en inbäddad RocksDB-databas, vilket eliminerar behovet av PostgreSQL eller andra externa tjänster och sänker dramatiskt resursbehovet för att driva din egen chattserver.
Att själv hosta Conduit på en VPS ger dig fullt ägandeskap över meddelandehistorik, media och krypteringsnycklar, samtidigt som den fortfarande federerar med det globala Matrix-nätverket. End-to-end-kryptering är aktiverad som standard, och alla standard Matrix-klienter som Element, FluffyChat eller Cinny ansluter direkt, så din community fortsätter att använda de verktyg den redan känner till.
Viktiga funktioner i Matrix Conduit
Låg resursförbrukning
En enkel Rust-binärfil med en inbäddad RocksDB-lagring fungerar bra på små VPS-planer där Synapse skulle ha svårt.
End-to-end-kryptering
Privata rum och direktmeddelanden har som standard kryptering så att meddelandeinnehållet förblir oläsbart för alla utom mottagarna.
Matrix-federering
Anslut med användare på vilken annan Matrix-hemserver som helst i världen genom det öppna Matrix-protokollet och federationsnätverket.
Ingen extern databas
Lagrar all data i en inbäddad RocksDB-instans, vilket eliminerar komplexiteten med PostgreSQL-installation, optimering och säkerhetskopiering.
Standardklienter med stöd
Fungerar med Element, FluffyChat, Cinny, Nheko och alla andra klienter som använder Matrix klient-server API:et.
Registreringstokenkontroll
Begränsa skapandet av nya konton bakom en delad hemlig token så att endast personer du bjuder in kan registrera sig på din server.
Varför köra Matrix Conduit på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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