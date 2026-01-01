ScyllaDB är en distribuerad NoSQL-databas med breda kolumner och öppen källkod, skriven i C++ med Seastar shard-per-core-ramverket. Den stöder Cassandra Query Language (CQL) och Amazon DynamoDB API inbyggt. Därför kan befintliga Cassandra- och DynamoDB-applikationer ansluta utan kodändringar och samtidigt köras på en bråkdel av hårdvaran.

När du själv hostar ScyllaDB på din egen VPS får applikationer förutsägbar latens på ensiffriga millisekunder för arbetsbelastningar som tidsserier, IoT, meddelanden, bedrägeriupptäckt och användarprofiler. Detta sker utan kostnad per operation, utan begränsningar för läs-/skrivkapacitet och utan leverantörslåsning till en hanterad Cassandra- eller DynamoDB-nivå.