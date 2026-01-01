Installera ScyllaDB med en klicksinstallation.
Högpresterande NoSQL-databas, direkt kompatibel med Apache Cassandra och Amazon DynamoDB.
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Vad du kan bygga med ScyllaDB
ScyllaDB är en distribuerad NoSQL-databas med breda kolumner och öppen källkod, skriven i C++ med Seastar shard-per-core-ramverket. Den stöder Cassandra Query Language (CQL) och Amazon DynamoDB API inbyggt. Därför kan befintliga Cassandra- och DynamoDB-applikationer ansluta utan kodändringar och samtidigt köras på en bråkdel av hårdvaran.
När du själv hostar ScyllaDB på din egen VPS får applikationer förutsägbar latens på ensiffriga millisekunder för arbetsbelastningar som tidsserier, IoT, meddelanden, bedrägeriupptäckt och användarprofiler. Detta sker utan kostnad per operation, utan begränsningar för läs-/skrivkapacitet och utan leverantörslåsning till en hanterad Cassandra- eller DynamoDB-nivå.
Viktiga funktioner i ScyllaDB
Cassandra Kompatibel
Talar CQL nativt och stöder alla Cassandra-drivrutiner, så befintliga Cassandra-applikationer ansluter genom att endast ändra värdadressen.
DynamoDB API
Inbyggt Alternator-gränssnitt accepterar Amazon DynamoDB-trådprotokollet, vilket låter DynamoDB-klienter köra oförändrade på egenvärd infrastruktur.
Shard-Per-Core-motor
Seastar-ramverket fäster en shard till varje CPU-kärna för låsfri, delningsfri exekvering som mättar alla kärnor under belastning.
Inbyggda Prometheus-mätvärden
Den inbyggda /metrics-slutpunkten exponerar hundratals interna databasvärden för Prometheus, Grafana och ScyllaDB Monitoring Stack.
Radnivåauktorisering
CassandraAuthorizer tillämpar rollbaserade behörigheter på nyckelutrymmen, tabeller och rader så att varje applikation ansluter med den lägsta behörighet som krävs.
Linjärt skalbar
Lägg till noder för att skala genomströmning och lagring horisontellt – kluster sträcker sig rutinmässigt över dussintals noder som hanterar miljontals operationer per sekund.
Varför köra ScyllaDB på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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