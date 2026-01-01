Upp till 69 % rabatt på ScyllaDB

Installera ScyllaDB med en klicksinstallation.

Högpresterande NoSQL-databas, direkt kompatibel med Apache Cassandra och Amazon DynamoDB.

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60,90kr/mån
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69% rabatt
KVM 1
193,90kr
60,90kr/mån
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Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
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238,90kr
86,90kr/mån
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100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
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121,90kr/mån
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16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
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243,90kr/mån
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Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
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32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 1
193,90kr
60,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 132,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
1 vCPU-kärna
4 GB RAM-minne
50 GB NVMe-diskutrymme
4 TB bandbredd
Populärast
64% rabatt
KVM 2
238,90kr
86,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 166,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
2 vCPU-kärnor
8 GB RAM-minne
100 GB NVMe-diskutrymme
8 TB bandbredd
69% rabatt
KVM 4
398,90kr
121,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 310,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
4 vCPU-kärnor
16 GB RAM-minne
200 GB NVMe-diskutrymme
16 TB bandbredd
66% rabatt
KVM 8
719,90kr
243,90kr/mån
Välj plan
Förnyas för 553,90 kr/mån i 2 år. Säg upp när som helst.
8 vCPU-kärnor
32 GB RAM-minne
400 GB NVMe-diskutrymme
32 TB bandbredd

Varje plan har allt du behöver och mer

Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år
Docker manager
Snabb åtkomst till containerloggar
Uppdateringar med ett klick
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nätverkshastighet
Offentligt API
Datacenter över hela världen
Gratis domän i 1 år

Alla planer betalas i förskott. Månadspriset återspeglar det totala planpriset delat med din plans antal månader.

Vad du kan bygga med ScyllaDB

ScyllaDB är en distribuerad NoSQL-databas med breda kolumner och öppen källkod, skriven i C++ med Seastar shard-per-core-ramverket. Den stöder Cassandra Query Language (CQL) och Amazon DynamoDB API inbyggt. Därför kan befintliga Cassandra- och DynamoDB-applikationer ansluta utan kodändringar och samtidigt köras på en bråkdel av hårdvaran.

När du själv hostar ScyllaDB på din egen VPS får applikationer förutsägbar latens på ensiffriga millisekunder för arbetsbelastningar som tidsserier, IoT, meddelanden, bedrägeriupptäckt och användarprofiler. Detta sker utan kostnad per operation, utan begränsningar för läs-/skrivkapacitet och utan leverantörslåsning till en hanterad Cassandra- eller DynamoDB-nivå.

Kom igång nu
Vad du kan bygga med {name}

Viktiga funktioner i ScyllaDB

Cassandra Kompatibel

Talar CQL nativt och stöder alla Cassandra-drivrutiner, så befintliga Cassandra-applikationer ansluter genom att endast ändra värdadressen.

DynamoDB API

Inbyggt Alternator-gränssnitt accepterar Amazon DynamoDB-trådprotokollet, vilket låter DynamoDB-klienter köra oförändrade på egenvärd infrastruktur.

Shard-Per-Core-motor

Seastar-ramverket fäster en shard till varje CPU-kärna för låsfri, delningsfri exekvering som mättar alla kärnor under belastning.

Inbyggda Prometheus-mätvärden

Den inbyggda /metrics-slutpunkten exponerar hundratals interna databasvärden för Prometheus, Grafana och ScyllaDB Monitoring Stack.

Radnivåauktorisering

CassandraAuthorizer tillämpar rollbaserade behörigheter på nyckelutrymmen, tabeller och rader så att varje applikation ansluter med den lägsta behörighet som krävs.

Linjärt skalbar

Lägg till noder för att skala genomströmning och lagring horisontellt – kluster sträcker sig rutinmässigt över dussintals noder som hanterar miljontals operationer per sekund.

Varför köra ScyllaDB på Hostinger

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

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Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

Lansera med ett klick

Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.

Lansera med ett klick

Säkerhet du kan lita på

Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.

Säkerhet du kan lita på

Inbyggd Docker manager

Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.

Inbyggd Docker manager

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