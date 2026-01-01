Jenkins är världens ledande automationsserver med öppen källkod, som miljontals utvecklingsteam förlitar sig på för att driva pipelines för kontinuerlig integration och kontinuerlig leverans. Med över 1 800 tillägg integreras Jenkins med praktiskt taget alla verktyg inom modern mjukvaruutveckling — från Git och GitHub till Docker, Kubernetes, AWS och mer därtill.

Att själva hosta Jenkins på er egen VPS ger er dedikerade byggresurser utan minutbaserad prissättning, inga tidsgränser för exekvering och full kontroll över er byggmiljö. Installera valfritt SDK, kompilator eller beroende som era projekt kräver utan att stöta på plattformsbegränsningar.