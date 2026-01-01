Installera Jenkins med ett klick.
Automationsserver med öppen källkod för att bygga CI/CD-pipelines med över 1 800 plugin-integrationer.
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Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Jenkins
Jenkins är världens ledande automationsserver med öppen källkod, som miljontals utvecklingsteam förlitar sig på för att driva pipelines för kontinuerlig integration och kontinuerlig leverans. Med över 1 800 tillägg integreras Jenkins med praktiskt taget alla verktyg inom modern mjukvaruutveckling — från Git och GitHub till Docker, Kubernetes, AWS och mer därtill.
Att själva hosta Jenkins på er egen VPS ger er dedikerade byggresurser utan minutbaserad prissättning, inga tidsgränser för exekvering och full kontroll över er byggmiljö. Installera valfritt SDK, kompilator eller beroende som era projekt kräver utan att stöta på plattformsbegränsningar.
Viktiga funktioner i Jenkins
Pipeline som kod
Definiera CI/CD-arbetsflöden i en versionskontrollerad Jenkinsfile, vilket gör din automatisering reproducerbar och granskningsbar vid sidan av din applikationskod.
1 800+ Plugins
Integrera Jenkins med GitHub, GitLab, Docker, Kubernetes, AWS, Slack och praktiskt taget alla verktyg som ditt utvecklingsarbetsflöde förlitar sig på.
Distribuerade byggen
Fördela byggen över flera agenter för parallell exekvering, vilket dramatiskt minskar återkopplingstiden för stora testsviter.
Rollbaserad åtkomstkontroll
Hantera teamåtkomst med detaljerade behörigheter, med stöd för autentiseringsleverantörer som LDAP, Active Directory, OAuth och SAML.
Schemalagda och utlösta byggen
Kör byggen baserat på cron-scheman, Git-webhooks, slutförda överordnade jobb eller manuella godkännandesteg för att matcha alla release-arbetsflöden.
Varför köra Jenkins på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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