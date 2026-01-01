Installera Apache Gravitino med en klicksinstallation.
Metadata-sjö med öppen källkod som förenar kataloger, scheman och tabeller över Iceberg, Hive, MySQL och PostgreSQL bakom ett API.
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Vad du kan bygga med Apache Gravitino
Apache Gravitino är en geo-distribuerad, federerad metadatasjö som ger datateam en enda plats att hantera tabeller, scheman, filuppsättningar, modeller och åtkomstpolicyer över heterogena kataloger. Till skillnad från en traditionell Hive Metastore, federerar Gravitino befintliga kataloger utan att kopiera metadata och exponerar dem via ett enhetligt REST API och ett modernt webbgränssnitt, så att motorer som Trino, Spark, Flink och Doris kan fråga samma logiska vy.
Att själv hosta Gravitino på din egen VPS håller känslig härkomst, schemadefinitioner och autentiseringsuppgifter inom din miljö och undviker den återkommande kostnaden för hanterade metadatatjänster. Den medföljande Iceberg REST-katalogslutpunkten är redo att stödja lakehouse-tabeller direkt ur lådan.
Viktiga funktioner i Apache Gravitino
Enhetlig metadatasjö
Federera Iceberg, Hive, JDBC och filsystemskataloger bakom ett enda REST API och ett tre-nivåers metalake.catalog.schema namnutrymme.
Inbyggd Iceberg REST
Levererar en Iceberg REST-katalogslutpunkt på port 9001 så att Spark, Flink och Trino kan läsa och skriva Iceberg-tabeller utan en extern tjänst.
Modernt webbgränssnitt
Bläddra bland metalakes, kataloger, scheman och tabeller, redigera egenskaper och granska härkomst från en inbyggd webbkonsol – du behöver ingen extra container.
Flermotorkompatibilitet
Trino-, Spark-, Flink-, Doris- och PyIceberg-kopplingar kommunicerar med Gravitino så att samma metadata driver SQL-, batch- och streaming-arbetsbelastningar.
Filuppsättning och modellkataloger
Hanterar ostrukturerade filuppsättningar och metadata för ML-modeller tillsammans med tabeller, vilket ger AI- och lakehouse-arbetsbelastningar ett enhetligt styrplan.
Varför köra Apache Gravitino på Hostinger
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Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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