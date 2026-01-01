Apache Gravitino är en geo-distribuerad, federerad metadatasjö som ger datateam en enda plats att hantera tabeller, scheman, filuppsättningar, modeller och åtkomstpolicyer över heterogena kataloger. Till skillnad från en traditionell Hive Metastore, federerar Gravitino befintliga kataloger utan att kopiera metadata och exponerar dem via ett enhetligt REST API och ett modernt webbgränssnitt, så att motorer som Trino, Spark, Flink och Doris kan fråga samma logiska vy.

Att själv hosta Gravitino på din egen VPS håller känslig härkomst, schemadefinitioner och autentiseringsuppgifter inom din miljö och undviker den återkommande kostnaden för hanterade metadatatjänster. Den medföljande Iceberg REST-katalogslutpunkten är redo att stödja lakehouse-tabeller direkt ur lådan.