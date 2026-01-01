Mafl är en öppen källkodshemsida byggd för personer som driver flera egenhostade tjänster och vill ha en snabb, distraktionsfri startpunkt. Hela layouten beskrivs i en enda YAML-konfigurationsfil, så kontrollpanelen är reproducerbar, versionskontrollerad och enkel att säkerhetskopiera tillsammans med resten av din stack.

Att egenhosta Mafl på din egen VPS håller alla bokmärken, API-nycklar och integrationer på infrastruktur som du kontrollerar. Alla tredjepartsförfrågningar för tjänstewidgetar proxys via Mafl-backendet, så att autentiseringsuppgifter och metadata aldrig läcker till webbläsaren eller till externa kontrollpanelsleverantörer.