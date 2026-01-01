Installera Mafl med en klicksinstallation.
Minimalistisk självhostad startsida som organiserar alla tjänster, länkar och översikter du använder bakom en enda flik.
Välj en VPS-prenumeration för Mafl
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Mafl
Mafl är en öppen källkodshemsida byggd för personer som driver flera egenhostade tjänster och vill ha en snabb, distraktionsfri startpunkt. Hela layouten beskrivs i en enda YAML-konfigurationsfil, så kontrollpanelen är reproducerbar, versionskontrollerad och enkel att säkerhetskopiera tillsammans med resten av din stack.
Att egenhosta Mafl på din egen VPS håller alla bokmärken, API-nycklar och integrationer på infrastruktur som du kontrollerar. Alla tredjepartsförfrågningar för tjänstewidgetar proxys via Mafl-backendet, så att autentiseringsuppgifter och metadata aldrig läcker till webbläsaren eller till externa kontrollpanelsleverantörer.
Viktiga funktioner i Mafl
YAML-konfiguration
Definiera grupper, tjänster, teman och widgetar i en enda config.yml-fil som ni kan versionshantera och replikera över olika miljöer.
Liveservice-widgetar
Interaktiva kort visar realtidsdata som väder, IP-information och anpassade integrationer utan att exponera API-nycklar för webbläsaren.
Anpassade teman
Växla mellan medföljande teman eller designa dina egna för att matcha ditt varumärke och dela med communityn.
Flerspråkigt användargränssnitt
Innehåller engelska, spanska, tyska, franska, ryska, kinesiska och fler språk, som besökarens webbläsare automatiskt upptäcker.
Iconify och emoji-ikoner
Välj bland över 200 000 Iconify-vektorikoner, valfri emoji, fjärr-URL eller lokalt lagrad bild för varje tjänstbricka.
Installerbar PWA
Lägg till Mafl på din telefon eller dator som en progressiv webbapp för en omedelbar, appliknande startupplevelse.
Varför köra Mafl på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
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