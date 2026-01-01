Installera OpenPanel med ett klick.
Integritetsfokuserad produktanalys med öppen källkod, inklusive händelsespårning, användartrattar, sessionsuppspelning och instrumentpaneler i realtid.
Välj en VPS-prenumeration för OpenPanel
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med OpenPanel
OpenPanel är en egenhostad analysplattform byggd för produktteam som vill ha insikter med Mixpanel-djup utan SaaS-prissättning eller exponering av tredjepartsdata. Den spårar anpassade händelser, bygger användarprofiler och levererar realtidsöversikter som täcker trattar, kohorter, A/B-testresultat och sessionsuppspelningar — allt från ett enda gränssnitt.
Att driftsätta på din egen VPS ger dig full kontroll över råa händelsedata. Det finns inga avgifter per händelse, inga samplingsbegränsningar och inget behov av att dirigera användardata via externa tjänster. ClickHouse driver analysbackend, så översikterna förblir responsiva när din händelsevolym växer.
Viktiga funktioner i OpenPanel
Översikter i realtid
Se direktsända händelseströmmar och viktiga produktmått omedelbart, utan fördröjning mellan användaråtgärder och uppdateringar i översikten.
Trattanalys
Definiera flerstegskonverteringstrattar för att exakt identifiera var användare hoppar av i era produktflöden.
Sessionsuppspelning
Spela in och spela upp enskilda användarsessioner med inbyggda integritetskontroller för att maskera känsliga inmatningsfält.
Kohort och kvarhållande
Gruppera användare efter delade beteenden eller attribut och mät hur engagemanget förändras över tidsperioder.
A/B-testning
Spåra experimentvarianter direkt i OpenPanel för att mäta konverteringspåverkan utan externa experimentverktyg.
Kakfri spårning
Fingeravtrycksfri, kakfri händelsespårning säkerställer att din analys är GDPR-kompatibel utan att kräva cookie-samtyckesbanderoller.
Varför köra OpenPanel på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
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