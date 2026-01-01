OpenPanel är en egenhostad analysplattform byggd för produktteam som vill ha insikter med Mixpanel-djup utan SaaS-prissättning eller exponering av tredjepartsdata. Den spårar anpassade händelser, bygger användarprofiler och levererar realtidsöversikter som täcker trattar, kohorter, A/B-testresultat och sessionsuppspelningar — allt från ett enda gränssnitt.

Att driftsätta på din egen VPS ger dig full kontroll över råa händelsedata. Det finns inga avgifter per händelse, inga samplingsbegränsningar och inget behov av att dirigera användardata via externa tjänster. ClickHouse driver analysbackend, så översikterna förblir responsiva när din händelsevolym växer.