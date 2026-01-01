Keycloak är en välbeprövad plattform för identitets- och åtkomsthantering med öppen källkod, utvecklad av Red Hat och accepterad av CNCF. Den hanterar engångsinloggning, flerfaktorsautentisering, social inloggning, LDAP/Active Directory-federering och rollbaserad åtkomstkontroll – vilket eliminerar behovet av att bygga anpassade autentiseringssystem för varje applikation du distribuerar.

Att själv hosta Keycloak på din egen VPS ger dig fullständigt ägande över känsliga användaruppgifter och sessionsdata, samtidigt som du undviker prismodellen per användare för molnbaserade IAM-tjänster. Denna distribution använder PostgreSQL för persistens i produktionsklass, vilket gör den lämplig för att säkra verkliga arbetsbelastningar från första dagen.