Installera Keycloak med en klicksinstallation.
Identitets- och åtkomsthantering i företagsklass med öppen källkod och stöd för SSO, OAuth2 och SAML.
Välj en VPS-prenumeration för Keycloak
Varje plan har allt du behöver och mer
Vad du kan bygga med Keycloak
Keycloak är en välbeprövad plattform för identitets- och åtkomsthantering med öppen källkod, utvecklad av Red Hat och accepterad av CNCF. Den hanterar engångsinloggning, flerfaktorsautentisering, social inloggning, LDAP/Active Directory-federering och rollbaserad åtkomstkontroll – vilket eliminerar behovet av att bygga anpassade autentiseringssystem för varje applikation du distribuerar.
Att själv hosta Keycloak på din egen VPS ger dig fullständigt ägande över känsliga användaruppgifter och sessionsdata, samtidigt som du undviker prismodellen per användare för molnbaserade IAM-tjänster. Denna distribution använder PostgreSQL för persistens i produktionsklass, vilket gör den lämplig för att säkra verkliga arbetsbelastningar från första dagen.
Viktiga funktioner i Keycloak
Single Sign-On
Låt användare autentisera sig en gång och få åtkomst till alla anslutna applikationer utan att ange inloggningsuppgifter igen, vilket minskar friktion och förbättrar säkerhetsläget.
Multifaktorsautentisering
Lägg till OTP, WebAuthn och anpassade autentiserare till valfritt inloggningsflöde utan att modifiera dina applikationer.
Identitetsförmedling
Delegera autentisering till Google, GitHub, Azure AD eller någon OIDC/SAML-leverantör och behåll din användardatabas centralt.
Användarfederation
Synkronisera och autentisera användare från befintliga LDAP- eller Active Directory-servrar utan att migrera katalogen.
Finkornig auktorisering
Definiera roller, grupper och behörigheter på resursnivå över flera isolerade domäner för fleranvändarinstallationer.
Varför köra Keycloak på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
Jag är otroligt nöjd med Hostingers VPS-hosting! Deras upptid är av högsta klass, vilket gör att min webbplats fungerar smidigt. När jag än har behövt hjälp har deras tekniska supportteam varit snabba, kunniga och genuint hjälpsamma.
Allt går snabbt och smidigt med Hostinger, AI-chatboten + mänsklig chatt ifall AI inte kan lösa din fråga. Och VPS-servern är helt enkelt grym, inga upp- och nedgångar. Tack till utvecklingsteamet och alla andra inblandade. Ni är grymma 🚀
Äntligen ett VPS-hostingföretag som gör det rätt! Prisvärt. Utmärkt portal som respekterar användarnas tid. Sömlösa säkerhetskopior. Bra support. Pålitligt. Känns stabilt.
Jag kontaktade Hostinger support efter att ha förlorat åtkomsten till min egenhostade n8n-instans och jag är superimponerad. Kodee och Mohammad från supportteamet var otroligt tålmodiga och noggranna.
Stort tack till Carla för att hon hjälpte mig med denna N8N-uppgradering på min Hostinger VPS. Professionell och kunnig, tusen tack Carla.
Hostinger VPS är helt fantastisk. Det fungerar alltid. Det är alltid snabbt och stabilt. Aldrig nere, kraschar aldrig.
Företaget är toppen, jag är väldigt nöjd med tjänsterna jag använder genom dem. Inte lika dyra som vissa ställen, och de har riktigt bra VPS-inställningar och prenumerationer.