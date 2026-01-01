Driftsätt SurrealDB med ettklicksinstallation.
Fler-modell databas som kombinerar dokument-, graf-, relationella, tidsserier-, geospatiala och vektordata genom ett enda SQL-liknande frågespråk.
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Vad du kan bygga med SurrealDB
SurrealDB är en modern multimodelldatabas skriven i Rust som förenar dokument-, graf-, relations-, tidsserie-, geospatial- och vektordata i en enda motor som nås via SurrealQL – ett SQL-liknande frågespråk designat för utvecklare som vill ha flexibilitet utan att jonglera med flera specialiserade databaser. Med inbyggt stöd för realtidsfrågor, radnivåbehörigheter och autentisering inbyggt i själva databasen, kan SurrealDB fungera som både en databas och en backend-as-a-service för webb- och mobilappar.
Att själv hosta SurrealDB på din VPS ger utvecklare och små team en kraftfull multimodelldatabas utan pris per fråga som SurrealDB Cloud har. Den enbinära arkitekturen håller driftsättning och drift enkel jämfört med att köra separata databaser för dokument, grafer och tidsseriearbetsbelastningar.
Viktiga funktioner i SurrealDB
Multi-modell datatyper
Lagra dokument, grafer, relationella rader, tidsserier, geospatiala data och vektorer i samma databas utan separata tjänster för varje modell.
SurrealQL frågespråk
SQL-liknande frågespråk med tillägg för grafgenomgång, vektorsökning, geospatiala operatorer och beräknade fält inbyggda i schemat.
Realtidsfrågor
Prenumerera på realtidsfrågeresultat via WebSocket för realtidsuppdateringar av användargränssnittet utan polling eller extern eventbussinfrastruktur.
Säkerhet på radnivå
Detaljerade behörigheter, inbyggda i schemat, gör att du säkert kan exponera databasen direkt för webb- och mobilklienter utan ett mellanliggande API-lager.
Inbäddad auth
Inbyggd användar-, omfattnings- och JWT-baserad autentisering gör SurrealDB användbar som en backend som tjänst för prototypapplikationer.
Flera frågegränssnitt
Fråga via HTTP REST, WebSocket, inbyggda klientbibliotek för JavaScript, Python, Rust, Go, Java, .NET och PHP – eller direkt via SurrealQL CLI.
Varför köra SurrealDB på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Docker VPS hosting du kan lita på
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