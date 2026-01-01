SurrealDB är en modern multimodelldatabas skriven i Rust som förenar dokument-, graf-, relations-, tidsserie-, geospatial- och vektordata i en enda motor som nås via SurrealQL – ett SQL-liknande frågespråk designat för utvecklare som vill ha flexibilitet utan att jonglera med flera specialiserade databaser. Med inbyggt stöd för realtidsfrågor, radnivåbehörigheter och autentisering inbyggt i själva databasen, kan SurrealDB fungera som både en databas och en backend-as-a-service för webb- och mobilappar.

Att själv hosta SurrealDB på din VPS ger utvecklare och små team en kraftfull multimodelldatabas utan pris per fråga som SurrealDB Cloud har. Den enbinära arkitekturen håller driftsättning och drift enkel jämfört med att köra separata databaser för dokument, grafer och tidsseriearbetsbelastningar.