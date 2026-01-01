Installera GNS3-server med ett klick.
Nätverkstopologiemulator med öppen källkod och ett webbläsarbaserat gränssnitt för att designa och simulera virtuella nätverkslabb.
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Vad du kan bygga med GNS3 Server
GNS3 (Graphical Network Simulator-3) är en plattform för nätverksemulering med öppen källkod som används av nätverksingenjörer, studenter och certifieringsutbildare över hela världen. Den låter dig bygga komplexa nätverkstopologier från flera leverantörer med riktiga Cisco IOS, Juniper och andra leverantörsavbilder tillsammans med lättviktiga virtuella enheter, allt utan fysisk hårdvara.
Att köra GNS3 Server på en VPS gör ditt labb beständigt och tillgängligt från vilken webbläsare som helst. GNS3 lagrar projekt, enhetsavbilder och topologier på beständiga namngivna volymer så att ditt arbete överlever omstarterna av containern. Det medföljande webbgränssnittet ansluter direkt till serverns API på port 3080, vilket ger dig en komplett dra-och-släpp-topologiredigerare från vilken webbläsare som helst på vilken enhet som helst.
Viktiga funktioner i GNS3 Server
Multileverantöremulering
Kör riktiga Cisco IOS, Juniper och andra leverantörsavbilder tillsammans med programvaror med öppen källkod i samma topologi utan fysisk hårdvara.
Webbläsaråtkomligt användargränssnitt
Det medföljande webbgränssnittet levererar en dra-och-släpp-topologidesigner som du kan komma åt från vilken webbläsare som helst, utan att du behöver någon skrivbordsklient.
Beständig labblagring
Projekt, appliance-avbilder och topologifiler lagras i namngivna volymer så att ditt arbete kvarstår genom containeromstarter och uppgraderingar.
REST API
Ett dokumenterat REST API på port 3080 låter dig automatisera topologiprovisionering, nodhantering och labblivscykeloperationer från skript eller CI-pipelines.
Apparatbibliotek
Importera förbyggda apparatmallar för routrar, switchar, brandväggar och Linux-värdar för att snabbt bygga realistiska labb utan manuell konfiguration.
VPCS och Docker-noder
Inbyggd VPCS lättvikts-PC-simulering och inbyggt stöd för Docker-containrar låter dig lägga till slutenheter och applikationsservrar till valfri topologi.
Varför köra GNS3 Server på Hostinger
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
Lansera med ett klick
Få igång din applikation direkt med en färdig konfiguration. Ingen manuell installation eller komplicerade steg.
Säkerhet du kan lita på
Skydda dina applikationer med en inbyggd brandvägg, DDoS-skydd och kontinuerlig övervakning.
Inbyggd Docker manager
Kör och hantera flera Docker-containers från ett ställe. Implementera, uppdatera och övervaka dina projekt enkelt.
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