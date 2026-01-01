GNS3 (Graphical Network Simulator-3) är en plattform för nätverksemulering med öppen källkod som används av nätverksingenjörer, studenter och certifieringsutbildare över hela världen. Den låter dig bygga komplexa nätverkstopologier från flera leverantörer med riktiga Cisco IOS, Juniper och andra leverantörsavbilder tillsammans med lättviktiga virtuella enheter, allt utan fysisk hårdvara.

Att köra GNS3 Server på en VPS gör ditt labb beständigt och tillgängligt från vilken webbläsare som helst. GNS3 lagrar projekt, enhetsavbilder och topologier på beständiga namngivna volymer så att ditt arbete överlever omstarterna av containern. Det medföljande webbgränssnittet ansluter direkt till serverns API på port 3080, vilket ger dig en komplett dra-och-släpp-topologiredigerare från vilken webbläsare som helst på vilken enhet som helst.